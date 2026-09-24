La revolución de las voces AI: CEO de ElevenLabs comparte su visión y futuro en el sector

ElevenLabs se ha convertido en una de las empresas más innovadoras en el ámbito de la inteligencia artificial, desarrollando modelos que transforman texto en voz de manera que suena humana. Esto se ha vuelto especialmente relevante en el contexto de la atención al cliente, donde muchos usuarios interactúan con voces generadas por IA sin ser conscientes de ello. Compañías como Klarna, Deutsche Telekom, Cisco y Adobe son algunas de las que utilizan esta tecnología para ofrecer servicios a millones de clientes.

A pesar de la competencia creciente en este sector, los inversores de ElevenLabs se muestran optimistas. La compañía reportó un ingreso recurrente anual de $600 millones y, según sus inversores, su valoración ha alcanzado los $22 mil millones, a tan solo cuatro años de su fundación.

Para profundizar en su visión sobre el futuro de la inteligencia artificial, Mati Staniszewski, cofundador y CEO de ElevenLabs, fue entrevistado durante el evento Nrth en Toronto, una conferencia de emprendimiento que antes se conocía como Elevate. Durante la charla, se abordaron diversos temas, incluyendo la necesidad de que las empresas informen a los clientes cuando están interactuando con un agente de IA, una opinión que Staniszewski respalda.

"La gente aún no está acostumbrada a esto. Actualmente, no quieren sentirse engañados en una llamada. Sin embargo, en cinco años, cuando todos tengan su propio agente trabajando a su favor, eso cambiará", comentó. Staniszewski también resaltó que en el futuro, la IA será una expectativa común en la atención al cliente.

En cuanto a la estructura de negocio de ElevenLabs, el CEO reveló que más del 55% de sus ingresos provienen de clientes empresariales, mientras que un porcentaje significativo del restante 45% corresponde a pequeñas y medianas empresas y creadores de contenido.

El CEO también habló sobre la creciente competencia que enfrenta ElevenLabs, ya que algunos de sus propios clientes están desarrollando productos que compiten directamente con su oferta. "La línea entre ser proveedor y competidor se vuelve más difusa", afirmó. A pesar de esto, la compañía sigue enfocada en la creación de valor a largo plazo.

Staniszewski anticipó que ElevenLabs podría considerar una oferta pública inicial (IPO) para 2028, aunque enfatizó que la decisión dependerá de las condiciones del mercado en ese momento. "Nos gustaría construir una empresa que resista la prueba del tiempo", dijo.

En conclusión, ElevenLabs no solo está cambiando la forma en que interactuamos con la tecnología, sino que también está estableciendo estándares para el futuro de la inteligencia artificial en el servicio al cliente. A medida que el sector evoluciona, la compañía se posiciona como un líder en la creación de experiencias de usuario más humanas y efectivas.