Corredor Andes-Atlántico: las 10 claves del acuerdo entre Argentina y Estados Unidos
Los gobiernos anunciaron financiamiento de hasta US$ 7.000 millones hacia 2027 para proyectos de energía, minería, transporte y conectividad. Vaca Muerta concentra la mayor parte de los fondos previstos.
24/09/2026 | 10:49Redacción Cadena 3
FOTO: Pablo Quirno con el Subsecretario de Estado, Christopher Landau (atrás, a la derecha)
Argentina y Estados Unidos lanzaron el miércoles en Nueva York el Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa para mejorar la infraestructura que conecta las zonas productoras de minerales e hidrocarburos con los puertos del Atlántico. El anuncio prevé financiamiento de hasta US$ 7.000 millones hacia 2027, principalmente para proyectos energéticos.
El canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau presentaron la iniciativa en el Consulado argentino, durante la semana de la Asamblea General de la ONU. La declaración conjunta fija objetivos y herramientas de apoyo financiero, aunque deja pendiente la definición de varias obras, sus montos y plazos de ejecución. Estas son las diez claves.
• Qué es el corredor
Es una iniciativa de ambos países para ampliar y modernizar la infraestructura que vincula áreas productivas argentinas con puertos atlánticos y mercados internacionales. Su foco está en energía y minerales críticos, además del transporte y las redes digitales necesarias para desarrollar esos sectores.
• Cuánto financiamiento prevé
Estados Unidos plantea facilitar hasta US$ 7.000 millones hacia 2027 mediante instrumentos de financiamiento para proyectos. La cifra es un techo anunciado: no significa que ya se hayan desembolsado los fondos ni que todas las obras estén adjudicadas.
• Qué regiones conectaría
El trazado busca enlazar el noroeste argentino, donde hay proyectos de litio y cobre, y la formación de Vaca Muerta con la Hidrovía y los puertos del Atlántico. Para ello se consideran ferrocarriles, ductos, puertos, vías navegables, redes eléctricas y conectividad digital.
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Se trata del Corredor Andes-Atlántico, lanzado en Nueva York por el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau. Vinculará Vaca Muerta y provincias mineras con puertos del Atlántico.
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• Por qué Argentina LNG ocupa el centro
Según la información difundida sobre el anuncio, unos US$ 6.000 millones del financiamiento previsto se orientarían a Argentina LNG, el proyecto exportador de gas de Vaca Muerta que impulsan YPF, la italiana ENI y XRG, de Emiratos Árabes Unidos. La cifra refiere al posible apoyo financiero dentro del corredor; el desarrollo completo de Argentina LNG contempla inversiones estimadas en US$ 51.000 millones.
• Qué obras de transporte se mencionan
Los gobiernos buscarán identificar proyectos para mejorar ferrocarriles, vías navegables y puertos. Entre las iniciativas mencionadas aparecen la Hidrovía, el Belgrano Cargas y una posible conexión ferroviaria entre Vaca Muerta y Bahía Blanca. No se detallaron partidas ni cronogramas para esas obras.
• Qué incluye el capítulo energético
Además de Argentina LNG, la iniciativa apunta a expandir la producción y exportación de petróleo y gas de Vaca Muerta mediante inversión, equipamiento y servicios. Contempla también infraestructura eléctrica, incluida la iniciativa de transporte AMBA I. Los mecanismos posibles incluyen préstamos, garantías y seguros para proyectos con participación estadounidense.
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Viaje presidencial. Argentina y Estados Unidos redondean un acuerdo por 7.000 millones de dólares
Lo anunciarían este miércoles ambos gobiernos en Nueva York. El financiamiento para el país estaría basado en el desarrollo de infraestructura y Gas Natural Licuado (GNL).
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• Qué lugar ocupa la minería
El acuerdo busca impulsar proyectos de extracción y procesamiento de minerales críticos, especialmente litio y cobre. Se apoya en la cooperación bilateral ya establecida para esos recursos y apunta a reforzar las cadenas de suministro. La declaración no asigna un monto específico al sector minero.
• Qué prevé para telecomunicaciones
El componente digital contempla ampliar la conectividad y promover tecnologías consideradas confiables por ambos gobiernos. Entre las iniciativas mencionadas figuran redes de telecomunicaciones, fibra óptica, cables submarinos y proyectos vinculados con Arsat. También se plantea cooperar en la seguridad de plataformas y equipos de inspección aduanera.
• Quién aportaría el financiamiento y qué hará Argentina
Del lado estadounidense se prevé la participación del Banco de Exportaciones e Importaciones (EXIM), la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), la Agencia de Comercio y Desarrollo y empresas privadas. Sus instrumentos podrán respaldar a proveedores e inversores estadounidenses que participen en los proyectos.
Argentina, a su vez, se compromete a sostener reglas transparentes y previsibles para atraer inversiones y otorgar concesiones de infraestructura. El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) es una de las herramientas que Estados Unidos destacó.
• Qué alcance internacional tiene
El Corredor Andes-Atlántico forma parte de la Asociación del G7 para la Infraestructura y la Inversión Global y, según el Departamento de Estado, es el primero de esa iniciativa en el hemisferio occidental.
Washington lo presenta como parte de su estrategia para asegurar el suministro de energía y minerales y ampliar la participación de sus empresas en proyectos de infraestructura.
El anuncio marca una hoja de ruta de cooperación e identifica fuentes de financiamiento. Su alcance efectivo dependerá de los proyectos que se seleccionen, de la aprobación de los créditos y de la ejecución de las obras.
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Lectura rápida
¿Qué se lanzó entre Argentina y Estados Unidos? Se lanzó el Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa para mejorar la infraestructura que conecta zonas productoras con puertos del Atlántico.
¿Quiénes presentaron la iniciativa? La iniciativa fue presentada por el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau.
¿Cuánto financiamiento se prevé? Se prevé un financiamiento de hasta US$ 7.000 millones hacia 2027.
¿Qué regiones se conectarán? Se busca conectar el noroeste argentino y la formación de Vaca Muerta con la Hidrovía y los puertos del Atlántico.
¿Qué rol tiene Argentina LNG en el proyecto? Aproximadamente US$ 6.000 millones del financiamiento se destinarían a Argentina LNG, un proyecto de gas de Vaca Muerta.