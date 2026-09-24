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Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este jueves 24 de septiembre

Este jueves 24 de septiembre, Salta presenta un clima cálido con temperaturas que oscilarán entre 8° y 27°. La humedad es del 34% y el cielo se mantendrá despejado durante la jornada.

24/09/2026 | 12:32Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 24 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, Salta disfruta de un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 26°, con una sensación térmica igual. La humedad se sitúa en un 34%, lo que proporciona un ambiente relativamente seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1.79 m/s desde el sureste, con una presión atmosférica de 1010 hPa.

El clima hoy jueves 24 de septiembre

Para hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 8° y la máxima alcance los 27°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, sin probabilidades de lluvias. La visibilidad seguirá siendo excelente, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el viernes 25 de septiembre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 34°, con algunas nubes. El sábado 26 de septiembre, la mínima será de 20° y la máxima de 35°, con cielo despejado. El domingo 27 de septiembre, se espera una mínima de 20° y una máxima de 34°, también con cielo despejado. Para el lunes 28 de septiembre, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 34°, con posibilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el martes 29 de septiembre, la mínima será de 15° y la máxima de 23°, con lluvias moderadas.

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