Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este jueves 24 de septiembre
Este jueves 24 de septiembre, Salta presenta un clima cálido con temperaturas que oscilarán entre 8° y 27°. La humedad es del 34% y el cielo se mantendrá despejado durante la jornada.
FOTO: Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 24 de septiembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.
Ahora
En este momento, Salta disfruta de un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 26°, con una sensación térmica igual. La humedad se sitúa en un 34%, lo que proporciona un ambiente relativamente seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1.79 m/s desde el sureste, con una presión atmosférica de 1010 hPa.
El clima hoy jueves 24 de septiembre
Para hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 8° y la máxima alcance los 27°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, sin probabilidades de lluvias. La visibilidad seguirá siendo excelente, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el viernes 25 de septiembre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 34°, con algunas nubes. El sábado 26 de septiembre, la mínima será de 20° y la máxima de 35°, con cielo despejado. El domingo 27 de septiembre, se espera una mínima de 20° y una máxima de 34°, también con cielo despejado. Para el lunes 28 de septiembre, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 34°, con posibilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el martes 29 de septiembre, la mínima será de 15° y la máxima de 23°, con lluvias moderadas.