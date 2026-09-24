El cerebro resuelve conflictos visuales de forma sorprendente y rápida

La percepción visual puede ser engañosa. A veces, lo que vemos no tiene sentido inmediato: una sombra puede parecer un rostro o un objeto puede confundirse con otro. Un nuevo estudio sugiere que el cerebro podría resolver estos conflictos visuales permitiendo que diferentes regiones comparen sus interpretaciones hasta que emerja una imagen más coherente.

Investigadores de Cold Spring Harbor Laboratory, liderados por la becaria Cynthia R. Stebbins, junto a colaboradores de la Universidad de Cambridge y University College London, publicaron sus hallazgos en la revista Nature Neuroscience. En su investigación, examinaron cómo interactúan dos regiones vecinas de la corteza visual. Descubrieron que cuando la actividad en ambas regiones coincidía, el patrón compartido persistía. En cambio, cuando se producían patrones conflictivos, el desacuerdo se desvanecía en una fracción de segundo.

Estos hallazgos ofrecen una posible explicación sobre cómo el cerebro combina información de regiones especializadas en una única percepción coherente.

Funcionamiento conjunto de regiones cerebrales especializadas

Diferentes áreas del cerebro son responsables de procesar diversas corrientes de información sensorial, pero nuestra experiencia del mundo generalmente se siente unificada y no fragmentada. Comprender cómo estos sistemas especializados se coordinan entre sí representa un gran desafío en la neurociencia.

"Intentamos entender cómo se puede tener un alto nivel de especialización entre estos bloques, y aun así obtener un resultado holístico consistente", afirmó Mitra Javadzadeh.

Los investigadores se enfocaron en dos áreas conocidas por su procesamiento visual en la neocorteza del cerebro: la corteza visual primaria (V1) y el área visual lateromedial (LM). El procesamiento visual no se mueve simplemente en una dirección de una región a otra; en cambio, estas áreas intercambian información continuamente.