Un estudio revela que diagnósticos de TDAH y autismo se asemejan más a la población general

Un reciente estudio realizado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y la Universidad de Aarhus analizó más de 2.1 millones de niños y adolescentes en Dinamarca y reveló que los jóvenes diagnosticados con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) o trastorno del espectro autista (TEA) hoy en día presentan características que se asemejan más a las de la población general en comparación con aquellos diagnosticados hace diez años.

Los hallazgos sugieren que el aumento en las tasas de diagnóstico de TDAH y TEA podría reflejar en parte cambios en la identificación y diagnóstico, además de cualquier posible cambio en la probabilidad subyacente de desarrollar estas condiciones. Esta investigación fue publicada en la revista JAMA Psychiatry.

Un cambio en los diagnósticos de TDAH y autismo

Estudios anteriores habían identificado varias características que ocurren con mayor frecuencia en personas diagnosticadas con TDAH o TEA en comparación con la población general. Estas incluyen haber nacido prematuramente o con bajo peso al nacer, tener padres con niveles educativos más bajos o ingresos familiares reducidos, tener un padre con antecedentes de trastornos psiquiátricos y hacer un mayor uso de servicios de salud antes de recibir un diagnóstico.

Los investigadores se propusieron determinar si estos patrones habían cambiado a medida que los diagnósticos de TDAH y TEA se volvieron más comunes.

Para ello, el equipo analizó información de más de 71,000 jóvenes diagnosticados con TDAH o TEA entre 2012 y 2022, comparándolos con más de 713,000 individuos que no habían recibido ninguno de estos diagnósticos.

Las diferencias se redujeron en una década

A pesar de que los jóvenes diagnosticados con TDAH o TEA continuaron siendo más propensos a tener muchas de las características previamente vinculadas con estas condiciones, el tamaño de esas diferencias disminuyó de manera constante durante el período de estudio.

Por ejemplo, al inicio del período de estudio, los niños nacidos con bajo peso eran un 54% más propensos a recibir un diagnóstico de TDAH o TEA que aquellos nacidos con un peso normal. Al final del estudio, esta diferencia había caído al 17%.

Los investigadores también observaron descensos comparables en las asociaciones relacionadas con el nacimiento prematuro y varias medidas de desventaja socioeconómica.

"El mensaje clave no es que estos factores de riesgo ya no sean importantes", afirmó Magnus Elias Tarp, estudiante de doctorado en la Universidad de Aarhus y primer autor del estudio. "Lo que encontramos es que las personas diagnosticadas en años recientes se asemejan más a la población general que aquellas que recibieron los mismos diagnósticos hace una década".

Una nueva forma de entender el aumento de diagnósticos

Gran parte de la investigación sobre TDAH y TEA ha examinado por qué las tasas de diagnóstico están aumentando o qué factores están asociados con una mayor probabilidad de desarrollar estas condiciones. El nuevo estudio aborda la tendencia desde otro ángulo, preguntándose si la población que recibe los diagnósticos ha cambiado en sí misma.

Los investigadores sugieren que varios desarrollos podrían contribuir a este cambio. La conciencia sobre TDAH y TEA ha aumentado, los sistemas de salud y educación podrían estar identificando casos de manera más efectiva, el acceso a evaluaciones diagnósticas podría haberse expandido y el punto en el que se consideran clínicamente perjudiciales las características neurodesarrolladas podría haber cambiado.

El estudio no puede determinar cuánto contribuyó cada uno de estos factores. Sin embargo, los hallazgos indican que el aumento en las tasas de diagnóstico no debe interpretarse automáticamente como evidencia de que la ocurrencia subyacente de TDAH o TEA ha aumentado en la misma medida.

"Nuestros hallazgos ayudan a entender mejor por qué los diagnósticos de TDAH y autismo han aumentado tanto en los últimos años", afirmó Oleguer Plana-Ripoll, investigador en ISGlobal y la Universidad de Aarhus y autor senior del estudio. "No demuestran que estas condiciones estén siendo sobrediagnosticadas o que se hayan vuelto menos severas. Más bien, indican que la población que recibe estos diagnósticos ha cambiado con el tiempo, y esto debe tenerse en cuenta al interpretar las tendencias actuales. Se necesitaría más investigación en otros países para determinar si estos hallazgos pueden replicarse en otros lugares".

Implicaciones de los hallazgos

Los investigadores consideran que los resultados podrían afectar cómo los científicos interpretan los cambios en la prevalencia de TDAH y TEA. También podrían ser importantes para la planificación de servicios de salud, educación y sociales para las personas con estos diagnósticos.

Además, los hallazgos podrían influir en cómo los investigadores interpretan los informes de mejoras en los resultados entre personas con TDAH o TEA. Algunas mejoras aparentes podrían deberse en parte a cambios en las características de la población que ahora recibe diagnósticos, en lugar de a una mejora en el pronóstico de las condiciones en sí mismas.