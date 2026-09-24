Scaloni rompió el silencio sobre su renovación: "Me reuniré con el presidente; no hay novedades"

FOTO: Lionel Scaloni habló sobre su futuro en el primer entrenamiento a puertas abiertas de la Selección argentina.

Lionel Scaloni habló este jueves en rueda de prensa, luego del entrenamiento de la selección argentina, y se refirió a distintos temas de cara a los próximos amistosos del equipo nacional.

Uno de los principales puntos fue su continuidad al frente del seleccionado. El entrenador reconoció que todavía debe reunirse con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, aunque aseguró que existe predisposición para mantener la conversación.

“La semana después de la final fue emotiva. Tuve tiempo de desconectar, dejar pasar la amargura por no haber podido ganar, pero con la tranquilidad que se dio todo. Respecto a lo mío, no hay novedades. Me reuniré con el presidente. Está la predisposición para sentarse. Cuando tengamos que comunicar algo, lo haremos. Por ahora sigue todo igual”, expresó.

“El golpe de no haber ganado fue fuerte”

Scaloni reconoció el impacto que tuvo la derrota en la final, aunque remarcó que el lugar que ocupa actualmente continúa siendo especial para él.

“El golpe de no haber ganado fue fuerte. Estábamos a las puertas de otro título mundial. Este lugar donde estoy es soñado y no cambiará. Hay que sentarse, hablar con el presidente. Todo lo que salga no es verdad. Comunicaremos cuando tengamos que hacerlo. Por ahora está todo como antes: trabajamos para estos partidos”, sostuvo.

Y agregó: “Tengo ganas de estar acá, pero hay un montón de aspectos para hablar. Siempre después de un torneo tan emotivo uno piensa. Nos sentaremos con el presidente y veremos”.

El homenaje que tendrá Messi

El entrenador también habló sobre Lionel Messi y explicó su deseo de que el capitán pueda tener un reconocimiento durante los próximos partidos en Argentina.

“Un jugador como él merece eso. Yo puse mi granito de arena, porque deseo estar en su despedida, y como no sé si más adelante estaría hicimos fuerza para que pueda estar. Sabíamos todo lo que estaba pasando y puso las ganas para venir y poder despedirse con su gente, que tanto lo quiere. Si hay que hacerle un homenaje tiene que ser ahora, para que sienta el cariño de la gente”, afirmó.

En ese sentido, contó que mantuvo una conversación con el capitán: “Hablé con él para intentar convencerlo que era ahora el homenaje. AFA también puso de su parte. Es algo lindo, porque lo merece”.

El recambio en la Selección

Scaloni también explicó que los próximos amistosos serán una oportunidad para observar a los futbolistas más jóvenes y comenzar un proceso de renovación del plantel.

“Se terminó un Mundial; creemos que es un lindo momento para que haya algo de recambio, porque la mayoría seguiría estando. Es como en 2018, que hicimos lo mismo sin saber si íbamos a estar, y esto es igual. Trabajamos para la selección. Es algo que teníamos que hacer”, señaló.

En esa línea, explicó por qué Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso se incorporarán para el último encuentro: “Queremos ver otros chicos, por eso De Paul y Lo Celso vienen al último partido. Estos dos partidos sirven para que los jóvenes puedan aportar lo suyo, pero tienen las puertas abiertas. Nos dieron un montón. Hoy no están, pero a futuro se verá”.

Por último, Scaloni remarcó que el objetivo es evaluar a los nuevos futbolistas y darles espacio para que puedan consolidarse en el seleccionado.

“Vemos el desempeño. Trabajamos para que los chicos que vienen puedan estar muchos años. Estamos en un buen momento y se puede meter a chicos jóvenes: eso ayuda. Estamos contentos con todos. Es el momento para que puedan estar”, concluyó.

Informe de Diego Borinsky