En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Vélez solicita la suspensión del partido entre Racing y Boca por irregularidades

La entidad de Liniers busca frenar el encuentro para evitar un "daño irreparable" y sostuvo que un dictamen favorable "afectaría el desarrollo del torneo".

24/09/2026 | 12:57Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Fabián Berlanga, presidente de Vélez

FOTO: Fabián Berlanga, presidente de Vélez

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 24 septiembre (NA) -- Vélez ha presentado una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de la AFA, buscando que se suspenda de manera urgente el partido de cuartos de final de la Copa Argentina entre Boca y Racing.

El club de Liniers argumenta que es necesario evitar un "daño irreparable" y la creación de un hecho consumado, señalando que un fallo posterior que les sea favorable sería "imposible de ejecutar" y que podría "afectar el desarrollo del torneo".

Esta controversia se generó tras el partido del 2 de septiembre, cuando Vélez fue eliminado por penales. En esa ocasión, el club protestó al detectar que Boca había incluido a seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial, excediendo el límite de cinco jugadores permitido por el artículo 31 del CCT AFA-FAA.

El Tribunal de Disciplina desestimó la solicitud de Vélez de que se le otorgara el partido por 3 a 0, argumentando que la situación fue un error administrativo y no una alineación indebida según el artículo 18 del Código Disciplinario, ya que el sexto jugador no participó efectivamente en el encuentro. Boca fue ratificado en su clasificación y se le impuso una multa de 1.000 valores de entrada.

El vicepresidente de Vélez, Nelson Pugliese, calificó la decisión como "inentendible" y no descartó la posibilidad de acudir al TAS. Ante esta situación, la dirigencia del club ha decidido apelar y exigir la revocación del fallo.

El reclamo se basa en los artículos 47.1, 58.b, 58.f y 59.2 del reglamento, que permiten al Tribunal de Apelaciones dictar medidas provisionales en casos urgentes para proteger la administración de justicia y suspender temporalmente la ejecución de un fallo mientras se resuelve el fondo del asunto.

Lectura rápida

¿Qué solicitó Vélez?
Vélez pidió la suspensión del partido entre Boca y Racing por irregularidades en la inclusión de jugadores.

¿Por qué Vélez apela?
Buscan evitar un daño irreparable y que un fallo posterior sea imposible de ejecutar.

¿Qué ocurrió en el partido del 2 de septiembre?
Vélez fue eliminado por penales y detectó que Boca incluyó a seis futbolistas extranjeros.

¿Cuál fue la respuesta del Tribunal de Disciplina?
Desestimaron el pedido de Vélez, considerándolo un error administrativo y no una alineación indebida.

¿Qué puede hacer Vélez ahora?
Apelar al Tribunal de Apelaciones y exigir la revocación del fallo inicial.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf