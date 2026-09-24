Vélez solicita la suspensión del partido entre Racing y Boca por irregularidades

Buenos Aires, 24 septiembre (NA) -- Vélez ha presentado una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de la AFA, buscando que se suspenda de manera urgente el partido de cuartos de final de la Copa Argentina entre Boca y Racing.

El club de Liniers argumenta que es necesario evitar un "daño irreparable" y la creación de un hecho consumado, señalando que un fallo posterior que les sea favorable sería "imposible de ejecutar" y que podría "afectar el desarrollo del torneo".

Esta controversia se generó tras el partido del 2 de septiembre, cuando Vélez fue eliminado por penales. En esa ocasión, el club protestó al detectar que Boca había incluido a seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial, excediendo el límite de cinco jugadores permitido por el artículo 31 del CCT AFA-FAA.

El Tribunal de Disciplina desestimó la solicitud de Vélez de que se le otorgara el partido por 3 a 0, argumentando que la situación fue un error administrativo y no una alineación indebida según el artículo 18 del Código Disciplinario, ya que el sexto jugador no participó efectivamente en el encuentro. Boca fue ratificado en su clasificación y se le impuso una multa de 1.000 valores de entrada.

El vicepresidente de Vélez, Nelson Pugliese, calificó la decisión como "inentendible" y no descartó la posibilidad de acudir al TAS. Ante esta situación, la dirigencia del club ha decidido apelar y exigir la revocación del fallo.

El reclamo se basa en los artículos 47.1, 58.b, 58.f y 59.2 del reglamento, que permiten al Tribunal de Apelaciones dictar medidas provisionales en casos urgentes para proteger la administración de justicia y suspender temporalmente la ejecución de un fallo mientras se resuelve el fondo del asunto.