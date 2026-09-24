Central prepara una final ante Estudiantes y Newell’s espera por Lanús
Almirón debe resolver el armado por varias ausencias, mientras el conjunto rojinegro ajusta detalles antes de su próximo compromiso.
24/09/2026 | 14:01Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Frank Kudelka y Jorge Almirón, dt de los clubes rosarinos.
Rosario Central se prepara para la Supercopa Internacional ante Estudiantes y viajará mañana por la mañana rumbo a Santiago del Estero.
La principal novedad futbolística es la confirmación del desgarro de Alan Rodríguez, quien quedó descartado para el partido y abre distintas alternativas para el entrenador. Además, Navarro reemplazará a Pizarro y, en principio, Cantizano ocupará el lugar de Campaz.
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Newell’s, en tanto, tiene la mirada puesta en Lanús, en otro encuentro importante para el conjunto rojinegro. El partido está previsto para el sábado 3 de octubre, a las 17, en el Coloso Marcelo Bielsa, aunque todavía no fue confirmado y podría ser reprogramado.
Ambos equipos rosarinos llegan con compromisos que aparecen como verdaderas finales dentro de sus respectivos objetivos.
Lectura rápida
¿Qué partido afrontará Rosario Central? Rosario Central afrontará un partido determinante ante Estudiantes.
¿Quién es el entrenador de Rosario Central? El entrenador de Rosario Central es Jorge Almirón.
¿Con qué equipos se enfrenta Newell’s? Newell’s se enfrenta a Lanús en un encuentro importante.
¿Qué se reflexionó en la jornada? Se reflexionó sobre los insultos dirigidos a jóvenes de la Selección y las cargadas entre hinchas.
¿Qué decisión tomó el programa respecto a los mensajes de hinchas? El programa decidió no difundir mensajes de simpatizantes de Central contra Newell’s ni viceversa.