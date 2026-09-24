En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes Rosario

Central prepara una final ante Estudiantes y Newell’s espera por Lanús

Almirón debe resolver el armado por varias ausencias, mientras el conjunto rojinegro ajusta detalles antes de su próximo compromiso.

24/09/2026 | 14:01Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Frank Kudelka y Jorge Almirón, dt de los clubes rosarinos.

FOTO: Frank Kudelka y Jorge Almirón, dt de los clubes rosarinos.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Rosario Central se prepara para la Supercopa Internacional ante Estudiantes y viajará mañana por la mañana rumbo a Santiago del Estero.

La principal novedad futbolística es la confirmación del desgarro de Alan Rodríguez, quien quedó descartado para el partido y abre distintas alternativas para el entrenador. Además, Navarro reemplazará a Pizarro y, en principio, Cantizano ocupará el lugar de Campaz.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Newell’s, en tanto, tiene la mirada puesta en Lanús, en otro encuentro importante para el conjunto rojinegro.  El partido está previsto para el sábado 3 de octubre, a las 17, en el Coloso Marcelo Bielsa, aunque todavía no fue confirmado y podría ser reprogramado.

Ambos equipos rosarinos llegan con compromisos que aparecen como verdaderas finales dentro de sus respectivos objetivos.

Lectura rápida

¿Qué partido afrontará Rosario Central? Rosario Central afrontará un partido determinante ante Estudiantes.

¿Quién es el entrenador de Rosario Central? El entrenador de Rosario Central es Jorge Almirón.

¿Con qué equipos se enfrenta Newell’s? Newell’s se enfrenta a Lanús en un encuentro importante.

¿Qué se reflexionó en la jornada? Se reflexionó sobre los insultos dirigidos a jóvenes de la Selección y las cargadas entre hinchas.

¿Qué decisión tomó el programa respecto a los mensajes de hinchas? El programa decidió no difundir mensajes de simpatizantes de Central contra Newell’s ni viceversa.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf