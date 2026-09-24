Central prepara una final ante Estudiantes y Newell’s espera por Lanús

Rosario Central se prepara para la Supercopa Internacional ante Estudiantes y viajará mañana por la mañana rumbo a Santiago del Estero.

La principal novedad futbolística es la confirmación del desgarro de Alan Rodríguez, quien quedó descartado para el partido y abre distintas alternativas para el entrenador. Además, Navarro reemplazará a Pizarro y, en principio, Cantizano ocupará el lugar de Campaz.

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Newell’s, en tanto, tiene la mirada puesta en Lanús, en otro encuentro importante para el conjunto rojinegro. El partido está previsto para el sábado 3 de octubre, a las 17, en el Coloso Marcelo Bielsa, aunque todavía no fue confirmado y podría ser reprogramado.

Ambos equipos rosarinos llegan con compromisos que aparecen como verdaderas finales dentro de sus respectivos objetivos.