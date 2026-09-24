Con la presencia de Cerúndolo, se pone en marcha una nueva edición de la Laver Cup

Este viernes comenzará una nueva edición de la Laver Cup, el torneo que enfrenta al equipo de Europa contra el de Resto del Mundo, y contará con la destacada participación de Francisco Cerúndolo. La competencia se desarrollará en el O2 Arena de Londres y abrirá sus puertas con los primeros cuatro partidos, de los cuales tres serán individuales y uno de dobles.

En el primer duelo, el argentino Cerúndolo, quien viene de un gran desempeño al ganar sus dos partidos en la Copa Davis contra Turquía, se enfrentará a un rival complicado: el noruego Casper Ruud, ex número 2 del mundo y quien estuvo a un paso de alcanzar la cima del ranking mundial.

Este año representa la cuarta participación de Cerúndolo en la Laver Cup, habiendo estado presente en las ediciones de 2023, 2024 y 2025, donde logró levantar el trofeo en dos ocasiones, en 2023 y 2025.

El encuentro entre Cerúndolo y Ruud está programado para las 9 de la mañana (hora de Argentina). Posteriormente, se llevará a cabo el segundo partido individual, donde el checo Jakub Menšík se medirá ante el estadounidense Brandon Nakashima.

A las 15:00, se disputará el tercer y último partido individual del día, que verá a Rafael Jódar de España enfrentarse al kazajo Aleksandr Búblik. Para cerrar la jornada, el último partido será un encuentro de dobles en el que Carlos Alcaraz de España y Jakub Menšík se enfrentarán a Taylor Fritz y Aleksandr Búblik.

La Laver Cup de este año es la novena edición del torneo, que se inició en 2017 y que solo se suspendió en 2020 debido a la pandemia de COVID-19. Hasta el momento, el historial favorece a Europa, que ha obtenido cinco títulos frente a tres de Resto del Mundo.