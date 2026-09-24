Marcelo Gallardo debutó con derrota por goleada en la selección de Ecuador frente a Corea del Sur

El debut del entrenador Marcelo Gallardo al frente de la selección de Ecuador resultó en una amarga derrota por 3 a 0 ante Corea del Sur. El partido se llevó a cabo en el Suwon World Cup Stadium como parte de un amistoso en el marco de la fecha FIFA, en tierras asiáticas.

Gallardo, quien anteriormente dirigió a River, asumió el cargo tras la salida de Sebastián Beccacece y apenas había dirigido una práctica con el plantel ecuatoriano. Este encuentro también marcó el estreno del técnico español Robert Moreno al mando del equipo surcoreano.

En una primera mitad intensa pero con poco acierto ofensivo, el árbitro chino Shen Yinhao mostró tarjetas amarillas a cuatro jugadores, entre ellos a los ecuatorianos Porozo, Arroyo y Caicedo. En el segundo tiempo, los surcoreanos demostraron su efectividad en el ataque.

A los 54 minutos, un disparo de larga distancia de Oh Hyeon-gyu, delantero del Besiktas, rebotó en Jackson Porozo y descolocó al arquero Hernán Galíndez, marcando el primer gol del encuentro. Poco después, el capitán surcoreano Son Heung-min, jugador de Los Ángeles FC, amplió la ventaja con un tiro libre que se coló en el ángulo. El marcador se cerró con un gol del recién ingresado Lee Dong-gyeong, quien aprovechó un desajuste defensivo de la Tri.

A pesar de que Ecuador no registró remates al arco en la primera hora de juego, el equipo intentó reaccionar con los cambios tácticos de Gallardo. Juan Riquelme Angulo, un joven atacante de 18 años recientemente fichado por el Sunderland, estuvo cerca de descontar con un tiro que fue despejado en la línea, además de un disparo al poste en los minutos finales.

Sin embargo, el equipo ecuatoriano mostró un rendimiento desajustado y una falta de precisión en las bandas, evidenciando secuelas de su reciente eliminación ante México en el Mundial. Así, Gallardo comenzó su ciclo con un tropiezo, pero la selección ecuatoriana tiene una nueva oportunidad en su gira asiática, ya que el próximo jueves 1° de octubre se medirá ante Japón por la Copa Kirin.