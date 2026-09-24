Creció la pobreza en Córdoba: alcanzó al 31,1% y quedó apenas por debajo del promedio nacional

La pobreza alcanzó al 31,1% de las personas en el Gran Córdoba durante el primer semestre de 2026, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El porcentaje quedó 1,2 puntos por debajo del promedio de los 31 aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), donde la pobreza alcanzó al 32,3%.

En el conglomerado cordobés, el organismo estimó que unas 503 mil personas se encontraban por debajo de la línea de pobreza. En términos de hogares, fueron alrededor de 125 mil, equivalentes al 21,3% del total.

El universo relevado en el Gran Córdoba ronda los 1,62 millones de habitantes. De esta manera, aproximadamente uno de cada tres habitantes no contó con ingresos familiares suficientes para cubrir el costo de la canasta básica total.

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La indigencia alcanzó al 7% en Córdoba

Dentro del universo de personas pobres, unas 113 mil se encontraban en situación de indigencia, lo que representa el 7% de la población del Gran Córdoba.

En términos de hogares, fueron aproximadamente 28 mil, equivalentes al 4,8% del total.

La indigencia contempla a quienes no alcanzan con sus ingresos a cubrir el costo de la canasta básica alimentaria.

El resultado cordobés quedó por encima del promedio de la región Pampeana, que registró una pobreza del 30,3%, aunque fue inferior al promedio de los aglomerados del interior del país, donde llegó al 32,5%.

Río Cuarto mostró un nivel de pobreza menor

Los datos también reflejan diferencias dentro de la provincia. En Río Cuarto, el otro aglomerado cordobés incluido en la EPH, la pobreza alcanzó al 23,6% de las personas.

Esto representa unas 44 mil personas por debajo de la línea de pobreza, un porcentaje significativamente menor al registrado en el Gran Córdoba.

La pobreza volvió a subir en todo el país

A nivel nacional, el Indec informó que la pobreza alcanzó al 32,3% de la población durante el primer semestre de 2026.

El resultado implicó un aumento de 4,1 puntos porcentuales respecto del segundo semestre de 2025, cuando había sido del 28,2%. De esta manera, se interrumpió la tendencia descendente registrada desde el máximo del 52,9% alcanzado durante la primera mitad de 2024.

Entre los 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH, el organismo contabilizó 9,7 millones de personas pobres, sobre un universo de poco más de 30,1 millones de habitantes. En hogares, la pobreza alcanzó al 24,4%, equivalente a casi 2,5 millones de hogares.

Si el 32,3% registrado en los aglomerados urbanos se extrapolara al conjunto de la población argentina, el resultado sería de aproximadamente 15 millones de personas pobres. Se trata de una estimación y no de un dato oficial del Indec, debido a que la EPH no releva todo el territorio nacional.

La indigencia también aumentó: pasó del 6,3% al 7,5% de las personas entre el segundo semestre de 2025 y la primera mitad de 2026. En los aglomerados relevados, representa unas 2,25 millones de personas.

Los ingresos quedaron por debajo de la evolución de las canastas

El deterioro de los indicadores se produjo en un contexto en el que los ingresos familiares avanzaron por debajo del costo de las canastas utilizadas para medir pobreza e indigencia.

Durante el semestre, el ingreso per cápita familiar promedio aumentó 11,5%, mientras que la canasta básica alimentaria subió 21,4% y la canasta básica total avanzó 19,6%.

La evolución de los últimos años muestra el cambio en el indicador: la pobreza había sido del 52,9% en el primer semestre de 2024, bajó al 38,1% en el segundo semestre de ese año, continuó en 31,6% durante la primera mitad de 2025 y llegó al 28,2% en el segundo semestre.

Con el 32,3% registrado en los primeros seis meses de 2026, la medición volvió a ubicarse por encima del nivel del período anterior.