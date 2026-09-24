El Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce reabre sus puertas tras 15 años de inactividad

Buenos Aires, 24 de septiembre (NA) -- El Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce está listo para recibir este fin de semana competencias nacionales después de casi 15 años de inactividad. Las categorías TC Pick Up, TC Pista Pick Up y Turismo Special de la Costa serán parte de este esperado regreso.

La reinauguración del circuito, ubicado al pie de la sierra La Barrosa, tendrá lugar este viernes, previo al inicio de la actividad deportiva que está programada para el sábado y domingo.

Este evento marca el retorno de las categorías nacionales a Balcarce, que no recibía competencias desde el 13 de noviembre de 2011, cuando se disputó la última carrera de Turismo Carretera, un evento que finalizó trágicamente con el fallecimiento del piloto Guido Falaschi tras un accidente.

Desde aquel momento, las principales categorías del automovilismo nacional dejaron de visitar este trazado, que ha pasado por diversas etapas hasta llegar a su actual recuperación.

La puesta en valor del autódromo implicó una significativa inversión destinada a reacondicionar el circuito y mejorar sus estándares de seguridad, lo que incluyó varias etapas de apertura antes de habilitar nuevamente el recorrido completo.

Entre las principales mejoras, se realizaron modificaciones en el diseño original del circuito. Algunas curvas fueron suavizadas, especialmente las horquillas en ambas cabeceras, y se implementaron mejoras sustanciales en las vías de escape.

El renovado Juan Manuel Fangio tiene una extensión de 4.592 metros sin chicanas y 4.642 metros con chicanas, manteniendo así las características que lo convierten en uno de los circuitos más singulares del automovilismo argentino.