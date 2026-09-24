FOTO: La Noche de los Bares Notables: horarios y propuestas para disfrutar en Buenos Aires

Buenos Aires, 24 septiembre (NA) – La quinta edición de la Noche de los Bares Notables se desarrollará este jueves, con la apertura de emblemáticos espacios gastronómicos desde las 17:00 hasta la medianoche en 25 barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo a un informe de la Agencia Noticias Argentinas, el evento contará con propuestas culturales y actividades en 75 bares destacados de la ciudad, ofreciendo promociones y descuentos especiales.

Esta edición incorpora nuevos espacios al circuito, con más de 130 alternativas de espectáculos musicales, talleres, exposiciones de artes visuales, charlas y propuestas gastronómicas.

Asimismo, se llevarán a cabo recorridos guiados por los circuitos de bares ubicados en la calle Florida, la Avenida Callao y el Casco Histórico de la Ciudad.

La Noche de los Bares Notables es una iniciativa del Gobierno de la Ciudad que busca celebrar y resaltar el valor cultural de los bares notables porteños, considerados parte del patrimonio histórico y cultural de la ciudad y elementos fundamentales de la identidad porteña.

Este año, se suman a la lista de Bares Notables de Buenos Aires espacios como el Josephina's Café de Recoleta, la Confitería El Greco de Caballito, el Bar Conde de Colegiales y La Escuela de Núñez, entre otros.

Las actividades programadas para este jueves incluyen shows musicales y recorridos guiados por el circuito de bares de la calle Florida, la Avenida Callao y el Casco Histórico de Buenos Aires, además de exposiciones de artes visuales, charlas y propuestas gastronómicas.

En cuanto a la música, a las 18:00 se presentará Federico Mizrahi Quinteto en Bar Roma del Abasto; a las 19:00, la Orquesta del Plata en la Confitería La Ideal; a las 20:00, Ana María Cores en el Bar & Despensa Montecarlo; y a la misma hora, Sol Mihanovich en el Bar Imperio / Hotel Savoy.

Además, el Café de García recibirá a Esteban Morgado y Walter Castro a las 21:30, mientras que el Café Rivas contará con la actuación de Dj Vinilos Notables con Tuta Torres, también a esa hora.

Los recorridos guiados por los Bares Notables de la Ciudad incluyen un paseo a pie por los bares de la Avenida Callao, donde se visitarán lugares como Café Thibon, Bar Via 71 y Almacén y Bar Lavalle, entre otros.

Otro recorrido abarca el Casco Histórico, que incluye el Bar Plaza Dorrego, La Poesía y Confitería London, además del emblemático Café Tortoni, fundado en 1856.

Los Bares Notables son conocidos por su cocina tradicional porteña. Cocineros invitados intervendrán en las cocinas de algunos bares, como La Giralda y Almacén y Bar Lavalle, para ofrecer menús especiales para la ocasión, con la participación de chefs como Marcos Di Cesare, Ana Irie y Gabriel Kogan.

La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés también se sumará a la celebración, organizando un recorrido musical por la ciudad en un auto antiguo de los años 20, con un show en cada una de las paradas que serán las puertas de cada bar.

Agencia NA