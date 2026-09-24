¿Franco Colapinto mueve un auto con el cuello? La verdad detrás del insólito video viral
La escena publicada en las redes sociales generó sorpresa y miles de comentarios entre los fanáticos del argentino.
FOTO: Franco Colapinto y el video viral que lo muestra arrastrando un auto con su cuello
El piloto argentino Franco Colapinto volvió a convertirse en el centro de atención en las redes sociales tras la difusión de un curioso video que combina su intensa preparación física con el humor digital.
En el video se observa al joven deportista realizando un exigente ejercicio cervical en el gimnasio, con la particularidad de que la polea que tensiona con la cabeza parece estar conectada directamente a un clásico Renault 3 estacionado dentro del lugar, lo que logró la ilusión de que el piloto arrastra el vehículo únicamente con la fuerza de su cuello.
Aunque la escena generó sorpresa y miles de comentarios entre los fanáticos, la secuencia no es real, ya que se trata de una edición digital creada con herramientas de inteligencia artificial que tomaron como base las imágenes reales de los entrenamientos del piloto para superponer el automóvil y simular el movimiento.
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Los pilotos: cuello con pesas de 5 kg en el gym.— Colapinto News???? (@Colapinto_news) September 24, 2026
Franco: atado a un auto tirando como si nada.
¿Qué opinan? pic.twitter.com/TOh62zsm0o
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A pesar de tratarse de una parodia, el video refleja una realidad del automovilismo de elite: la preparación del cuello en la Fórmula 1 es de las más exigentes del deporte.
Durante las carreras, los pilotos deben soportar cargas extremas provocadas por las fuerzas G en curvas y frenadas, por lo que este tipo de ejercicios con arneses y poleas forma parte imprescindible de su rutina diaria para evitar lesiones y mantener el control del monoplaza.
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GP de Azerbaiyán. Colapinto terminó decimoctavo en la primera práctica libre
El piloto de Alpine no tuvo una buena performance en el ensayo que culminó con George Russell como líder.
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Lectura rápida
¿Qué mostró el video viral?
Un ejercicio donde Colapinto parece arrastrar un auto con su cuello, editado digitalmente.
¿Quién es el protagonista?
El piloto argentino Franco Colapinto.
¿Cuándo se hizo viral el video?
El 24 de septiembre de 2026, generando gran sorpresa en redes.
¿Dónde se grabó el video?
En un gimnasio, durante su rutina de entrenamiento.
¿Por qué es importante la preparación del cuello?
Es esencial para soportar las fuerzas G en las carreras de Fórmula 1.
[Fuente: Noticias Argentinas]