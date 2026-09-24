El error de Pampita al compartir una historia de la China Suárez que sorprendió a todos

Buenos Aires, 24 septiembre (NA) -- La modelo Carolina "Pampita" Ardohain se vio envuelta en un curioso incidente en sus redes sociales que no pasó desapercibido por sus seguidores, volviéndose viral: publicó una historia de Eugenia "La China" Suárez en su cuenta de Instagram, pero rápidamente la borró.

Según una captura de pantalla divulgada por el panelista Pepe Ochoa, la historia estuvo disponible al público durante aproximadamente 17 segundos antes de que Pampita decidiera eliminarla. Ochoa comentó en su posteo: "A Pampita se le escapó un repost de la China. La borró al toque".

El incidente desató una serie de reacciones y especulaciones sobre lo que realmente quiso hacer Pampita con la publicación de la actriz. La Agencia Noticias Argentinas confirmó que las dos figuras del espectáculo no se siguen en redes sociales, lo que aumentó el interés por entender el contexto del error.

Un usuario en X analizó la situación: "Si lo analizás…. No fue un repost. La intención fue enviarle eso a otra persona… y se le fue como repost. Más interesante es a quién se lo quiso mandar", sugiriendo que podría haber un trasfondo detrás del desliz.

¿Cuándo fue la última vez que Pampita habló sobre la China Suárez?

El último episodio relacionado entre Pampita y la China fue cuando la actriz decidió dejar de seguir a la modelo, en medio de la controversia por su nuevo vínculo con la marca Carolina Herrera y la respuesta de Pampita a un polémico posteo sobre la figura paterna.

En una entrevista, Pampita aclaró que no existe un conflicto entre ellas y que no comprende por qué la China dejó de seguirla: "No tengo ni idea que pasó. Todo súper bien entre nosotras. Por lo menos de mi parte siempre, siempre el respeto y la buena intención de tener un buen vínculo estuvo".

La modelo también destacó que cualquier malentendido quedó atrás debido a su relación familiar, enfatizando: "Hay un lazo acá que siempre va a estar, que va a ser que nuestros hijos son hermanos. Y eso nos hizo ponernos en un lugar de respeto absoluto".