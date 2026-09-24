Un juez ordenó a Trump restablecer el acceso de CNN y otros medios a la Casa Blanca

El juez federal Timothy Kelly dispuso que la Administración Trump devuelva las acreditaciones de prensa a los medios vetados para ingresar a cubrir informaciones en la Casa Blanca.

Kelly consideró que la revocación de las acreditaciones de prensa a esos medios "probablemente violó sus derechos constitucionales al debido proceso".

"La regla general es que las personas deben recibir una notificación y tener la oportunidad de ser escuchadas antes de que el gobierno las prive’ de un interés protegido constitucionalmente", escribió Kelly.

Por lo tanto, la administración Trump debe “restablecer de inmediato" el acceso a CNN, MSNBC y Político a la Casa Blanca, ordenó el magistrado, según informaciones de medios como DW o Reuters.

Las acreditaciones de prensa de los empleados de los tres medios serán restituidas “hasta nueva orden del tribunal o hasta la expiración de esta orden de restricción temporal”, que permanecerá en vigor durante 14 días.

El magistrado añadió que la decisión no puede ser recurrida de forma inmediata. Trump denegó el acceso a la Casa Blanca a los reporteros como castigo por difundir lo que calificó como "noticias falsas".

Su veto coincide con un momento en que sus índices de aprobación están bajo mínimos y su Partido Republicano corre el riesgo de perder el control del Congreso en las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre, continuó analizando el sitio alemán.

CNN, MSNBC y Político presentaron una demanda conjunta solicitando una orden de restricción temporal contra la prohibición, argumentando que violó la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que defiende el derecho a la libertad de prensa.