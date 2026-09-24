El presidente palestino Abás se dirige a la ONU por video tras ser denegada su visa nuevamente

Mahmud Abás, presidente palestino, se dirigió a la Asamblea General de la ONU el pasado jueves mediante un discurso pregrabado desde su oficina en Ramala. Esta situación se repite por segundo año consecutivo, ya que Estados Unidos le ha negado a él y a otros altos funcionarios palestinos las visas necesarias para asistir a la reunión.

En su mensaje, Abás enfatizó que "el pueblo palestino enfrenta uno de los momentos más peligrosos de su historia", haciendo referencia a la ocupación militar en Cisjordania y Gaza. El presidente palestino declaró que Israel ha atacado "todas las necesidades básicas de la vida" de los palestinos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, estaba programado para hablar en persona en la sesión de la tarde. Mientras Abás emitía su mensaje, los asientos de la delegación israelí en el salón de la Asamblea General permanecieron vacíos.

Abás volvió a hacer un llamado a la comunidad internacional para que tome medidas más firmes y se pronuncie con mayor contundencia contra las acciones de Israel. "¿Cuánto tiempo más seguirán algunos Estados guardando silencio ante Israel o suministrándole las armas que utiliza contra nuestro pueblo?", cuestionó. Además, se preguntó: "¿Qué está esperando la comunidad internacional para proteger al pueblo palestino?"

A pesar de que no se han llevado a cabo negociaciones desde hace años, Abás instó a la comunidad internacional a promover una solución de dos Estados al conflicto entre Israel y Palestina. Netanyahu ha manifestado que no se establecerá ningún Estado palestino mientras él continúe liderando Israel, argumentando que la Autoridad Palestina no es un socio viable para la paz.

La comunidad internacional ha apoyado el plan propuesto por Donald Trump para que un grupo de administradores apolíticos gobierne Gaza bajo la Junta de Paz. Sin embargo, Abás advirtió que el territorio no puede permanecer políticamente separado de Cisjordania y Jerusalén oriental a largo plazo.

El presidente palestino señaló que la Franja de Gaza, Jerusalén oriental y Cisjordania deberían ser administradas bajo "un Estado, un gobierno, una ley y una entidad legítima autorizada para portar armas".

Abás, quien tiene 90 años, ha liderado la Autoridad Palestina desde 2005, siendo el representante del pueblo palestino reconocido internacionalmente. Sin embargo, su apoyo ha disminuido debido a años de corrupción y las agresiones de colonos israelíes en la Cisjordania ocupada.

Bajo su liderazgo, Palestina ha sido reconocida como país por la mayoría de los Estados miembros de la ONU, aunque estas medidas, en gran parte simbólicas, no han tenido un impacto significativo en la ocupación militar israelí. Durante el conflicto en Gaza, tanto Abás como la Autoridad Palestina han sido en gran medida excluidos de las negociaciones sobre su futuro, favoreciendo un proceso guiado por la Junta de Paz del ex presidente Trump.

La Autoridad Palestina fue establecida tras una serie de acuerdos de paz con Israel en la década de 1990 y gestiona áreas semiautónomas de Cisjordania, dependiendo en gran medida de la ayuda extranjera. Sin embargo, fue desplazada de Gaza tras la victoria de Hamás en las elecciones parlamentarias de 2006, que tomó el control por la fuerza. Abás fue elegido en 2005 para un mandato de cuatro años, pero desde entonces no se han celebrado elecciones presidenciales ni legislativas.

Israel capturó Cisjordania y Jerusalén oriental en la guerra de 1967, y los palestinos consideran que ambos territorios son parte de su futuro Estado. Tanto los palestinos como gran parte de la comunidad internacional consideran que los asentamientos israelíes son ilegales y un obstáculo para la creación de un Estado palestino viable y contiguo.

El video de Abás fue grabado el miércoles.