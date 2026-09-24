Xi Jinping le advirtió a Trump que la IA debe estar bajo "control humano"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a su par de la República Popular China, Xi Jinping, en una cumbre de altísimo impacto geopolítico centrada en el futuro de la Inteligencia Artificial (IA), el comercio bilateral y las crecientes tensiones globales.

Durante la conferencia de prensa conjunta posterior al encuentro, el mandatario chino lanzó una contundente advertencia sobre el desarrollo de las nuevas tecnologías, subrayando que ambas potencias comparten la responsabilidad de liderar el sector.

“Debemos asegurarnos de que la inteligencia artificial siempre esté bajo control humano y sirva al pueblo”, enfatizó Xi Jinping, asegurando que “hay mucho margen” para colaborar y que la alianza entre ambos países “puede solucionar la mayoría de los problemas del mundo”.

Por su parte, Trump coincidió en abordar los riesgos de la tecnología a la que denominó “superinteligencia”, señalando que los acuerdos alcanzados pueden ayudar a “promover la paz durante las próximas décadas”.

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En el plano económico, el líder estadounidense celebró la creación de una junta de comercio bilateral y ratificó que lograron “enormes avances” para fomentar una relación de intercambio más equilibrada, en medio de la tregua arancelaria que busca extenderse respecto a compras agrícolas y minerales estratégicos.

A pesar de los gestos de acercamiento, la agenda de la cumbre incluyó puntos de fricción histórica como el estatus de Taiwán —donde Beijing rechaza el apoyo militar de Washington—, el conflicto con Irán y las restricciones tecnológicas impuestas por la Casa Blanca a la exportación de chips avanzados.

No obstante, ambos mandatarios coincidieron en sostener una postura de no conflicto, concluyendo Xi que "saldremos ganando con la cooperación y perderemos en el enfrentamiento".