Juegos Suramericanos 2026: qué competencias se podrán ver este jueves de septiembre

Los Juegos Suramericanos 2026 tendrán este jueves 24 de septiembre una nueva jornada con actividad desde las 9 y competencias hasta la noche. Santa Fe concentrará atletismo, escalada, balonmano y canotaje; Rosario tendrá tenis, ráquetbol, bádminton, squash, polo acuático, tiro con arco, karate y taekwondo, mientras que Rafaela será sede del pádel y Paraná del sóftbol.

En Santa Fe, el atletismo tendrá finales durante todo el día en el CARD, con 800 y 5.000 metros, salto en largo, 400 metros con vallas, salto con garrocha, jabalina y 200 metros. También habrá escalada velocidad desde las 10:50, tres partidos de balonmano masculino y finales de canotaje slalom. El canotaje de velocidad en la Laguna Setúbal quedará sujeto a las condiciones climáticas.

Rosario tendrá una de las agendas más amplias: habrá cuartos de final de tenis desde las 10 en el Old Hipódromo, semifinales y finales de ráquetbol, octavos y cuartos de bádminton, definiciones de frontón y frontball, squash, tenis de mesa, polo acuático, tiro con arco, karate y taekwondo. También se disputarán partidos de voleibol indoor masculino a las 10, 15 y 19.

En Rafaela, el pádel tendrá sus semifinales femeninas a las 11 y 13, y las masculinas a las 15 y 17. En Paraná, el sóftbol tendrá actividad desde las 11:35. El ingreso a las competencias será libre y gratuito, con QR del Fan Fest y sujeto al aforo de cada escenario. La programación podrá modificarse, especialmente por cuestiones climáticas.