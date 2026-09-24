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Juegos Suramericanos Notas

Juegos Suramericanos 2026: qué competencias se podrán ver este jueves de septiembre

Santa Fe, Rosario, Rafaela y Paraná concentrarán una agenda con finales, semifinales y cruces desde las primeras horas hasta la noche.

24/09/2026 | 07:38Redacción Cadena 3 Rosario

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Los Juegos Suramericanos 2026 tendrán este jueves 24 de septiembre una nueva jornada con actividad desde las 9 y competencias hasta la noche. Santa Fe concentrará atletismo, escalada, balonmano y canotaje; Rosario tendrá tenis, ráquetbol, bádminton, squash, polo acuático, tiro con arco, karate y taekwondo, mientras que Rafaela será sede del pádel y Paraná del sóftbol.

En Santa Fe, el atletismo tendrá finales durante todo el día en el CARD, con 800 y 5.000 metros, salto en largo, 400 metros con vallas, salto con garrocha, jabalina y 200 metros. También habrá escalada velocidad desde las 10:50, tres partidos de balonmano masculino y finales de canotaje slalom. El canotaje de velocidad en la Laguna Setúbal quedará sujeto a las condiciones climáticas.

Rosario tendrá una de las agendas más amplias: habrá cuartos de final de tenis desde las 10 en el Old Hipódromo, semifinales y finales de ráquetbol, octavos y cuartos de bádminton, definiciones de frontón y frontball, squash, tenis de mesa, polo acuático, tiro con arco, karate y taekwondo. También se disputarán partidos de voleibol indoor masculino a las 10, 15 y 19.

En Rafaela, el pádel tendrá sus semifinales femeninas a las 11 y 13, y las masculinas a las 15 y 17. En Paraná, el sóftbol tendrá actividad desde las 11:35. El ingreso a las competencias será libre y gratuito, con QR del Fan Fest y sujeto al aforo de cada escenario. La programación podrá modificarse, especialmente por cuestiones climáticas.

Lectura rápida

¿Qué eventos se llevarán a cabo en los Juegos Suramericanos 2026? Se realizarán competencias de atletismo, escalada, balonmano, canotaje, tenis, ráquetbol, bádminton, squash, polo acuático, tiro con arco, karate, taekwondo, pádel y sóftbol.

¿Quiénes son los organizadores de los Juegos Suramericanos 2026? Los Juegos son organizados por las autoridades deportivas de los países participantes, bajo la supervisión de la Odepa.

¿Cuándo se celebrará la jornada mencionada? La jornada de competencias se llevará a cabo el jueves 24 de septiembre.

¿Dónde tendrán lugar los eventos deportivos? Los eventos se realizarán en Santa Fe, Rosario, Rafaela y Paraná.

¿Cómo se puede acceder a las competencias? El ingreso a las competencias será libre y gratuito, con un QR del Fan Fest y sujeto al aforo de cada escenario.

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