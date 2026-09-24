La previa: conocé los números ganadores de hoy jueves 24 de septiembre.
El sorteo número 41365 de La Previa se realizó el jueves 24 de septiembre a las 10:15, con el número a la cabeza 3159, que representa a A primera (Las Plantas). Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 41365, correspondiente al juego La Previa, se llevó a cabo el jueves 24 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 3159, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Las Plantas).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 3159
2° 7329
3° 7514
4° 5869
5° 7175
6° 5214
7° 8794
8° 0926
9° 2303
10° 4850
11° 2187
12° 2633
13° 0597
14° 4287
15° 4961
16° 5077
17° 3553
18° 2490
19° 1582
20° 0541
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41365 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 24 de septiembre a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 3159.
¿Qué representa el número a la cabeza?
El número 3159 se interpreta como A primera (Las Plantas).
¿Cuáles son los resultados de los números?
Los resultados incluyen 3159, 7329, 7514, entre otros.