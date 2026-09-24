FOTO: San Isidro encabeza la reducción de robos en el conurbano bonaerense entre 2023 y 2025

Buenos Aires, 24 septiembre (NA) – San Isidro se destacó por registrar la mayor disminución en la tasa de robos entre los 24 partidos del Gran Buenos Aires durante el periodo 2023-2025, con un descenso del 30,5%, según los datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC).

Este análisis permitió observar la evolución del delito en los municipios del conurbano bonaerense y reveló diferencias notables en el comportamiento de cada distrito.

Avellaneda y Vicente López fueron los otros municipios que mostraron reducciones significativas en la tasa de robos, ocupando los siguientes lugares en el ranking de disminución.

Por otro lado, en el extremo opuesto, Malvinas Argentinas experimentó el mayor aumento en este indicador, con un incremento del 54% entre 2023 y 2025. También se registraron subas en San Fernando y Lomas de Zamora.

Estos datos reflejan un comportamiento variado en relación a los robos dentro del Gran Buenos Aires, con algunos municipios logrando disminuir su tasa en el tiempo analizado, mientras que otros vieron incrementos.

Agencia NA