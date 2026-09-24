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San Isidro encabeza la reducción de robos en el conurbano bonaerense entre 2023 y 2025

La tasa de robos cayó 30,5% en San Isidro entre 2023 y 2025, la mayor reducción entre los 24 partidos del Gran Buenos Aires, seguida por las bajas registradas en Avellaneda y Vicente López.

24/09/2026 | 10:41Redacción Cadena 3

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San Isidro encabeza la reducción de robos en el conurbano bonaerense entre 2023 y 2025

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Buenos Aires, 24 septiembre (NA) – San Isidro se destacó por registrar la mayor disminución en la tasa de robos entre los 24 partidos del Gran Buenos Aires durante el periodo 2023-2025, con un descenso del 30,5%, según los datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC).

Este análisis permitió observar la evolución del delito en los municipios del conurbano bonaerense y reveló diferencias notables en el comportamiento de cada distrito.

Avellaneda y Vicente López fueron los otros municipios que mostraron reducciones significativas en la tasa de robos, ocupando los siguientes lugares en el ranking de disminución.

Por otro lado, en el extremo opuesto, Malvinas Argentinas experimentó el mayor aumento en este indicador, con un incremento del 54% entre 2023 y 2025. También se registraron subas en San Fernando y Lomas de Zamora.

Estos datos reflejan un comportamiento variado en relación a los robos dentro del Gran Buenos Aires, con algunos municipios logrando disminuir su tasa en el tiempo analizado, mientras que otros vieron incrementos.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué municipio lideró la reducción de robos?
San Isidro fue el municipio que más redujo su tasa de robos, con un descenso del 30,5% entre 2023 y 2025.

¿Qué otros municipios mostraron bajas?
Avellaneda y Vicente López también registraron reducciones significativas en la tasa de robos.

¿Cuál fue el municipio con mayor incremento?
Malvinas Argentinas tuvo el mayor incremento en la tasa de robos, con un aumento del 54% en el mismo periodo.

¿Qué datos se utilizaron para el análisis?
Los datos provienen del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), que permite comparar la evolución del delito en los municipios.

¿Qué se puede concluir sobre los robos en el Gran Buenos Aires?
Los datos muestran un comportamiento dispar en los robos, con municipios que lograron disminuir su tasa y otros que experimentaron aumentos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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