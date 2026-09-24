Estado de salud de "Pity" Álvarez: estable tras crisis hipertensiva en el Hospital Tornú

Buenos Aires, 24 de septiembre (NA) – El parte médico más reciente sobre la salud de Cristian "Pity" Álvarez indica que el músico se encuentra estable y sin complicaciones, mientras aguarda su traslado desde el Hospital Tornú a una clínica correspondiente a su obra social.

En las últimas horas, el artista experimentó una crisis hipertensiva, lo que llevó a su internación en la terapia intermedia del Hospital Tornú, generando cierta preocupación en su entorno.

Según la información proporcionada a la agencia Noticias Argentinas, Álvarez pasó una noche favorable, con la presión arterial controlada y sin complicaciones durante el monitoreo.

Si bien se había previsto su derivación para este miércoles, todavía permanece en el Tornú, donde se espera su traslado en las próximas horas, según indicaron fuentes cercanas.

La internación del músico se conoció aproximadamente 24 horas después del choque que protagonizó en una estación de servicio ubicada en el barrio de La Paternal.

A pesar de su situación de salud actual y de los episodios recientes, este miércoles se realizó una nueva audiencia del juicio en el que se le acusa por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en 2018. Durante esta jornada, declararon Cristina Congiu, madre de Álvarez, así como Claudio Sosto, Lucas Práctico y Yanina Vissio, personas cercanas al artista.

Como ha sucedido en ocasiones anteriores, al inicio de la audiencia, los defensores solicitaron nuevamente la suspensión del juicio, pero el Tribunal rechazó esta solicitud.

El presidente del tribunal, Gustavo Goerner, explicó al abogado Javier Baños los motivos por los cuales no se podía suspender el juicio: "Acá tenemos un conflicto: debemos realizar el juicio porque así lo requiere la querella y la víctima, y al mismo tiempo tenemos el cuadro de Álvarez".

"A pesar de las patologías que presenta, el señor se encuentra en condiciones y por eso, entre las medidas adoptadas, se le dio la posibilidad de no comparecer. El señor Álvarez cuando salió de la internación anterior declaró ante los medios que se había puesto mal porque escuchó a los peritos. Entonces, no es que no podía entender de qué se trataba el asunto y esto es lo que viene diciendo este Tribunal. Podemos continuar con el juicio porque no se advierte una situación novedosa que implique la suspensión", concluyó Goerner.