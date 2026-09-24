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Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este jueves 24 de septiembre

Este jueves 24 de septiembre, Tucumán presenta un clima cálido con temperaturas que oscilarán entre 12° y 33°. Se espera cielo despejado y buena visibilidad, ideal para actividades al aire libre.

24/09/2026 | 12:27Redacción Cadena 3

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Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 24 de septiembre

FOTO: Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 24 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta con un clear sky, lo que permite disfrutar de un día soleado. La temperatura actual es de 27°, con una sensación térmica de 26°. La humedad se encuentra en un 29%, lo que contribuye a un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 3 m/s desde el noreste.

El clima hoy jueves 24 de septiembre

Las temperaturas en Tucumán para este jueves 24 de septiembre oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 33°. Se prevé un día mayormente soleado, con condiciones ideales para actividades al aire libre. La humedad y la visibilidad se mantendrán en niveles favorables, mientras que el viento será leve, contribuyendo a un clima agradable.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica: el viernes 25 de septiembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 38° con cielo parcialmente nublado. El sábado 26 de septiembre, la mínima será de 20° y la máxima de 35° con cielo despejado. El domingo 27 de septiembre, se anticipa una mínima de 21° y una máxima de 33° con nubes dispersas. Finalmente, el lunes 28 de septiembre, se pronostica una mínima de 22° y una máxima de 33° con probabilidad de lluvias moderadas.

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