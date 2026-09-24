Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este jueves 24 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Rosario se encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 23°. La sensación térmica es de 23°, con una humedad del 38%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 8 m/s desde el norte, y la presión atmosférica se sitúa en 1010 hPa.

El clima hoy jueves 24 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 25°. Las condiciones de viento, humedad y visibilidad se mantienen estables, sin pronósticos de lluvias. El viento continuará soplando a 8 m/s, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas agradables.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para mañana, viernes 25 de septiembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 27°, con cielo parcialmente nublado. El sábado 26 de septiembre, la mínima será de 15° y la máxima alcanzará los 30°, con pocas nubes. El domingo 27 de septiembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 22°, con cielo cubierto. Finalmente, el lunes 28 de septiembre, la mínima será de 17° y la máxima de 29°, con cielo mayormente nublado.