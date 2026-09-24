Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este jueves 24 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe muestra nubes dispersas, con una temperatura actual de 24°. La sensación térmica es de 23°. La humedad se encuentra en un 40%, lo que proporciona un ambiente relativamente seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 7 m/s desde el norte, contribuyendo a la frescura del día. La presión atmosférica es de 1009 hPa.

El clima hoy jueves 24 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 27°. Durante la tarde, se espera que el cielo permanezca mayormente nublado, con algunas nubes dispersas. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, y el viento continuará soplando a una velocidad moderada, lo que hará que la sensación térmica se mantenga agradable. No se anticipan lluvias para el día de hoy.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentan variados. Para mañana, viernes 25 de septiembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 31°, con cielos parcialmente nublados. El sábado 26 de septiembre, la temperatura mínima será de 17° y la máxima de 25°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo 27 de septiembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 22°, con lluvias moderadas. El lunes 28 de septiembre, la mínima será de 18° y la máxima de 26°, con lluvias ligeras. Finalmente, el martes 29 de septiembre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 20°, también con posibilidad de lluvias ligeras.