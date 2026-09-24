Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este jueves 24 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Mendoza presenta un cielo con broken clouds, con una temperatura actual de 31°. La sensación térmica es de 30°. La humedad se encuentra en un 14%, lo que indica un ambiente seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el sureste.

El clima hoy jueves 24 de septiembre

Para este jueves, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 32°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 3 m/s, y la humedad se mantendrá baja, lo que contribuirá a un clima cálido durante el día. No se anticipan lluvias, por lo que se recomienda disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el viernes 25 de septiembre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 28°, con cielo parcialmente nublado. El sábado 26, las temperaturas oscilarán entre 16° y 26°, bajo un cielo despejado. El domingo 27, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 27°, también con cielo despejado. Sin embargo, el lunes 28 se prevén lluvias ligeras, con temperaturas que irán de 17° a 21°. Finalmente, el martes 29, se espera un clima fresco, con mínimas de 13° y máximas de 19°.