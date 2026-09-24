En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este jueves 24 de septiembre

Este jueves 24 de septiembre, Mendoza presenta un clima cálido con temperaturas que alcanzan los 31°. La humedad es baja y se espera un cielo parcialmente nublado durante el día.

24/09/2026 | 12:21Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Mendoza presenta un clima cálido y seco este 24 de septiembre

FOTO: Mendoza presenta un clima cálido y seco este 24 de septiembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Mendoza presenta un cielo con broken clouds, con una temperatura actual de 31°. La sensación térmica es de 30°. La humedad se encuentra en un 14%, lo que indica un ambiente seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el sureste.

El clima hoy jueves 24 de septiembre

Para este jueves, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 32°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 3 m/s, y la humedad se mantendrá baja, lo que contribuirá a un clima cálido durante el día. No se anticipan lluvias, por lo que se recomienda disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el viernes 25 de septiembre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 28°, con cielo parcialmente nublado. El sábado 26, las temperaturas oscilarán entre 16° y 26°, bajo un cielo despejado. El domingo 27, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 27°, también con cielo despejado. Sin embargo, el lunes 28 se prevén lluvias ligeras, con temperaturas que irán de 17° a 21°. Finalmente, el martes 29, se espera un clima fresco, con mínimas de 13° y máximas de 19°.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf