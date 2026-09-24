La Pampa suma un nuevo centro para atender cardiopatías congénitas en el país

Buenos Aires, 24 septiembre (NA) -- El Ministerio de Salud de la Nación ha oficializado la inclusión del Campus Hospitalario Favaloro-Molas de La Pampa a la Red Federal de Cardiopatías Congénitas mediante la Disposición N° 4/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial.

De acuerdo con el informe de la Agencia Noticias Argentinas, la integración de este nuevo centro de atención permitirá aumentar la capacidad de respuesta en la región y mejorar los circuitos de derivación, asegurando un acceso más rápido a los tratamientos para los niños con cardiopatías congénitas que tienen cobertura pública.

El hospital colaborará con el Centro Coordinador del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC) para gestionar la atención quirúrgica de los pacientes que sean derivados. Esta incorporación no solo fortalecerá la derivación adecuada de los pacientes de la provincia, sino que también favorecerá, a largo plazo, la atención de pacientes de otras regiones del sur de la provincia de Buenos Aires y del norte de Río Negro.

El PNCC se encarga de coordinar la derivación, el tratamiento y el seguimiento de los niños con cardiopatías congénitas que tienen cobertura exclusiva del sistema público de salud en las 24 jurisdicciones del país. Entre sus objetivos principales están mejorar el diagnóstico prenatal y posnatal, asegurar la derivación rápida y segura hacia los centros de referencia y regionalizar la atención mediante la organización de la red.

Para lograr esto, el PNCC cuenta con un Centro Coordinador, ubicado en el Ministerio de Salud de la Nación, que gestiona la asignación de los pacientes a los establecimientos de la red, considerando criterios de urgencia, distancia y capacidad de respuesta.

La expansión de la red de centros de salud es parte de una nueva fase del PNCC que comenzó en enero de 2026, que incluye a los hospitales nacionales Prof. Dr. Juan P. Garrahan, Prof. Alejandro Posadas y El Cruce en el Centro Coordinador de derivaciones.

A partir de esta colaboración, el trabajo conjunto entre la cartera sanitaria nacional y estos hospitales de alta complejidad ha permitido optimizar los circuitos de derivación y aumentar la capacidad de respuesta de la red federal.

Más de 1.900 denuncias

Según datos actualizados al 22 de septiembre, durante 2026 el PNCC recibió 1.971 denuncias de diversas jurisdicciones del país y logró realizar 1.134 operaciones en niños, de los cuales 901 corresponden a casos ingresados en 2026 y 233 a procesos iniciados en 2024 o 2025. Es importante resaltar que el PNCC ha conseguido no tener pacientes en lista de espera, con un tiempo promedio de asignación de casos a un centro tratante de 50 minutos desde su ingreso al sistema.

El fortalecimiento del PNCC también ha incluido el desarrollo de un tablero de seguimiento que mejora la trazabilidad de los casos, permite monitorear los circuitos de atención y proporciona información para decisiones oportunas. Esta herramienta forma parte del proceso de mejora en la gestión del Ministerio de Salud de la Nación y del trabajo coordinado con la red federal de centros de tratamiento.

Hasta la fecha, la Red Federal de Cardiopatías Congénitas cuenta con 15 hospitales de referencia distribuidos en 9 jurisdicciones. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están el Hospital de Pediatría Dr. Juan P. Garrahan, el Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez y el Hospital General de Niños Pedro de Elizalde.

En la provincia de Buenos Aires, se encuentran el Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas, el Hospital de Alta Complejidad El Cruce, el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil "Don Victorio Tetamanti" y el Hospital Interzonal de Agudos Especializado en Pediatría Sor María Ludovica. La red se completa con el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de Córdoba, el Instituto de Cardiología de Corrientes y el Hospital Pediátrico Humberto J. Notti de Mendoza.

Asimismo, están el Hospital Provincial de Neuquén Dr. Castro Rendón, el Hospital Público Materno Infantil de Salta, el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia y el Hospital de Niños Víctor José Vilela de Santa Fe, y el Hospital Niño Jesús de Tucumán, además del Campus Hospitalario Favaloro-Molas de La Pampa que se ha sumado recientemente.

Las cardiopatías congénitas son malformaciones del corazón que ocurren durante el embarazo. Se estima que afectan a uno de cada 100 recién nacidos, lo que significa que aproximadamente 4.000 niños nacen cada año en Argentina con esta condición. La expansión de la Red Federal de Cardiopatías Congénitas forma parte de una política de salud pública destinada a utilizar de manera eficiente la capacidad del sistema de salud para garantizar que los niños que requieren tratamiento especializado tengan acceso oportuno a la atención disponible en todo el país.

Agencia NA