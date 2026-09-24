Rompieron un vidrio y robaron el bar Rosarigasino: "Ni bien asomó la cabeza, sonó la alarma"

Un delincuente rompió un vidrio e ingresó durante la madrugada a un bar de Rosario, donde alcanzó a llevarse algo de dinero y un celular. El hecho ocurrió cerca de las 3.27 y el dueño del comercio advirtió el ingreso a través de las cámaras de seguridad.

“Me suena el teléfono, la alarma, pero no sé por qué se me cruzó por la cabeza, enseguida abrí la cámara y estaba justo, veo que un loco adentro”, contó Diego, titular del bar, en diálogo con Cadena 3 Rosario. Según relató, llamó de inmediato al Comando y pocos minutos después llegó al lugar.

La Policía detuvo a dos hombres que estaban merodeando la zona y que, según el comerciante, podrían haber actuado como campanas, aunque el autor del ingreso no fue encontrado. “No pudo ni revolver porque ni bien asomó la cabeza por el local, ya sonó la alarma”, explicó Diego, quien lamentó el episodio aunque destacó la rápida respuesta policial.

Informe de Fernando Carrafiello.