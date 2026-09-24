Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este jueves 24 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en este momento.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo con nubes cubiertas, con una temperatura de 29°. La sensación térmica es de 28°, con una humedad del 29%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 1 m/s desde el norte y la presión atmosférica se encuentra en 1008 hPa.

El clima hoy jueves 24 de septiembre

Para este jueves 24 de septiembre, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 33°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad de 1 m/s. La humedad se mantendrá baja, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable durante el día. No se prevén lluvias, por lo que se recomienda disfrutar del clima cálido.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el pronóstico para Córdoba es el siguiente: el viernes 25 de septiembre se anticipa un cielo despejado, con una mínima de 16° y una máxima de 28°. El sábado 26 de septiembre, la mínima será de 15° y la máxima de 30°, manteniendo el cielo despejado. Para el domingo 27 de septiembre, se prevé un leve descenso de temperatura, con mínimas de 20° y máximas de 24°, además de la posibilidad de lluvias ligeras. El lunes 28 de septiembre, se espera un clima similar, con mínimas de 19° y máximas de 25°, también con posibilidad de lluvias. Finalmente, el martes 29 de septiembre, la mínima será de 16° y la máxima de 21°, con un cielo mayormente nublado.