Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este jueves 24 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA presenta nubes dispersas, con una temperatura actual de 21° y una sensación térmica de 21°. La humedad se encuentra en un 42%, lo que proporciona un ambiente relativamente seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 0.45 m/s desde el oeste.

El clima hoy jueves 24 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 23°. Las condiciones climáticas serán favorables, con un cielo mayormente despejado. La humedad y la visibilidad se mantendrán en niveles cómodos, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la ciudad. No se prevén lluvias, lo que favorece las actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días indica que el viernes 25 de septiembre la mínima será de 16° y la máxima de 25°, con cielo cubierto. El sábado 26, se espera una mínima de 15° y una máxima de 19°, con nubes dispersas. Para el domingo 27, la mínima será de 14° y la máxima de 18°, con cielo mayormente nublado. El lunes 28, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 17°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el martes 29, la mínima será de 13° y la máxima de 16°, con lluvias moderadas.