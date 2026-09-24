En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este jueves 24 de septiembre

Este jueves 24 de septiembre, la temperatura en CABA oscilará entre 11° y 22°. Las condiciones actuales indican cielo con nubes dispersas y una humedad del 42%. Se prevé un día mayormente soleado.

24/09/2026 | 12:05Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 24 de septiembre

FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 24 de septiembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA presenta nubes dispersas, con una temperatura actual de 21° y una sensación térmica de 21°. La humedad se encuentra en un 42%, lo que proporciona un ambiente relativamente seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 0.45 m/s desde el oeste.

El clima hoy jueves 24 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 23°. Las condiciones climáticas serán favorables, con un cielo mayormente despejado. La humedad y la visibilidad se mantendrán en niveles cómodos, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la ciudad. No se prevén lluvias, lo que favorece las actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días indica que el viernes 25 de septiembre la mínima será de 16° y la máxima de 25°, con cielo cubierto. El sábado 26, se espera una mínima de 15° y una máxima de 19°, con nubes dispersas. Para el domingo 27, la mínima será de 14° y la máxima de 18°, con cielo mayormente nublado. El lunes 28, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 17°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el martes 29, la mínima será de 13° y la máxima de 16°, con lluvias moderadas.

Lectura rápida

¿Qué clima se espera hoy en CABA?
Se prevé un día mayormente soleado con temperaturas entre 12° y 23°.

¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual es de 21° con una sensación térmica de 21°.

¿Hay alertas meteorológicas?
No hay alertas meteorológicas vigentes para hoy en CABA.

¿Cómo estará el clima en los próximos días?
Se esperan temperaturas entre 15° y 25°, con algunas nubes y probabilidad de lluvias.

¿Cuál es la humedad actual?
La humedad actual en CABA es del 42%.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf