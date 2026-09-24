FOTO: Detienen a organizador y cancelan Campeonato de Masaje Latino en Termas de Río Hondo

Buenos Aires, 24 septiembre (NA) -- El 4to Campeonato de Masaje Latino Argentina, programado para llevarse a cabo en Las Termas de Río Hondo, fue suspendido tras una denuncia presentada por el Colegio de Kinesiólogos. El organizador del evento, Juan José "Chueco" Ariet, fue arrestado.

El hecho se hizo público pocas horas antes del inicio del Campeonato, cuando se informó que Ariet fue detenido tras un pedido del fiscal Rafael Zanni, quien solicitó al magistrado correspondiente la suspensión inmediata del evento y el avance de las actuaciones.

La causa se originó a raíz de la denuncia del Colegio de Kinesiólogos de Santiago del Estero, que instó a investigar el contexto del evento, que contaba con la participación de especialistas y competidores de diversas provincias y países como España, Colombia, Brasil, México, Bolivia y Perú, según lo informado por el medio Jornada, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Tras la denuncia y la detención del organizador, se anunció la suspensión del Campeonato, lo que generó incertidumbre entre los competidores que ya se encontraban en la provincia listos para participar en el encuentro de masajes, termalismo, estética y cosmética.

Se aclaró que la detención de Ariet es parte de una investigación en curso y no implica una determinación de responsabilidad penal.

A través de sus redes sociales, Ariet se presenta como maestro de masajes, licenciado en Fisioterapia y fundador y presidente de Masaje Latino.

Comunicado de las autoridades del Campeonato

Las autoridades del evento emitieron un comunicado en el que expresaron: "Debido a la medida cautelar interpuesta por el Colegio de Kinesiólogos de Santiago del Estero, hemos tomado la difícil decisión de cancelar el 4to Campeonato Masaje Latino 2026 Argentina, el cual se iba a llevar a cabo en el Centro Cultural San Martín de Termas de Río Hondo del 21 al 24 de septiembre."

En el comunicado, lamentaron que la institución hubiera optado por la vía judicial en lugar de resolver el asunto mediante el diálogo, justo una semana antes del evento. También manifestaron: "Repudiamos este accionar, pero reafirmamos nuestro compromiso: vamos a continuar con nuestro trabajo a pesar de los obstáculos".

Agencia NA