Guelar, tras las críticas de Milei a la ONU: "Plantear que es inútil me parece cruel"

Diego Guelar, exembajador argentino en Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea, cuestionó la idea de considerar inútil a la Organización de las Naciones Unidas y diferenció entre las limitaciones concretas del organismo y su importancia como ámbito diplomático. “Una primera parte con la que coincido plenamente es la reivindicación de Malvinas. Bien explicada, bien planteada, en forma pacífica, reivindicando la diplomacia, reivindicando las decisiones de Naciones Unidas”, sostuvo.

Guelar recordó especialmente el papel que tuvo la ONU en el reclamo argentino por las Islas Malvinas. “Nos han acompañado permanentemente desde la resolución 2065 del año 1965 en más. Han venido declarando todos los años la invitación a que ambas partes, el Reino Unido y Argentina, nos sentemos a resolver la cuestión de Malvinas”, señaló. También remarcó que el organismo ha establecido en distintas oportunidades que no deberían producirse modificaciones unilaterales mientras la disputa permanezca abierta.

Sin embargo, el exdiplomático reconoció las limitaciones de Naciones Unidas para hacer cumplir sus decisiones. “Naciones Unidas no tiene la capacidad de imponer sus decisiones. Tiene además un Consejo de Seguridad con cinco miembros que tienen veto sobre sus decisiones, uno de ellos es Inglaterra, por lo tanto no hay duda de las limitaciones que este organismo tiene”, explicó. Aun así, rechazó considerar que se trate de una institución inútil.

“Es una especie de sueño en vida de un gobierno planetario en el futuro que se va construyendo con mucha dificultad, porque es el foro donde hay 192 países representados de todos los continentes, todas las ideologías, todos los regímenes”, sostuvo Guelar. Y agregó: “Plantear que esto es inútil me parece cruel”. En su análisis, el organismo constituye un proceso diplomático construido durante décadas, con dificultades pero también con una función internacional que no puede desconocerse.

Para Guelar, el discurso presidencial ante la ONU tuvo dos partes claramente diferenciadas. “Me parece que fueron dos discursos, uno bueno y uno malo”, resumió. Valoró especialmente el planteo sobre Malvinas, pero cuestionó el tono utilizado para referirse al organismo y otros temas de la agenda internacional. Milei, en su intervención del 23 de septiembre, calificó a la ONU como una organización cuya autoridad quedó debilitada y sostuvo que las resoluciones necesitan consecuencias para ser efectivas.

El exembajador también puso el foco en la política exterior argentina y en la necesidad de superar los cambios permanentes de orientación. “Uno no puede pensar en una Cancillería estable de una nación inestable”, afirmó. Y explicó: “Las cancillerías expresan la vigencia de una nación estable”. Para Guelar, la continuidad diplomática no puede depender exclusivamente del signo político de cada gobierno, sino de la existencia de una política de Estado sostenida en el tiempo.

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En ese sentido, comparó la situación argentina con la de otros países de la región. “Por suerte, en toda nuestra región, por primera vez nuestro vecindario, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, han logrado superar las grietas”, señaló. Según su análisis, esos países mantienen alternancias políticas e ideológicas, pero cuentan con una continuidad nacional que trasciende los cambios de gobierno. “Hay un Brasil, un Paraguay, un Uruguay, un Chile por encima de esas pasiones. Hay nación continua, entonces tienen Cancillería”, afirmó.

Guelar también vinculó esa falta de continuidad con la percepción internacional sobre Argentina. “La mejor fotografía es que las dos Argentinas, que no argentinas, si hay dos Argentinas, falta la Nación Argentina. No puede haber dos Argentinas”, sostuvo al referirse a la presencia simultánea de Milei y del gobernador bonaerense Axel Kicillof en Nueva York. Y agregó: “Si hay dos Argentinas, no hay Argentina”. Para el exembajador, la construcción de credibilidad internacional requiere una mayor integración política y una visión común sobre cuestiones estratégicas.

El diplomático relacionó esa necesidad de unidad con la llegada de inversiones. “Hay 150.000 millones de dólares que han manifestado oficialmente y se han sumado a la propuesta del RIGI, con beneficio, pero que se han comprometido a hacer estas inversiones. Están esperando que esta Argentina única se concrete”, afirmó. Y planteó que, desde su perspectiva, la estabilidad institucional y política es una condición relevante para que los proyectos anunciados puedan transformarse efectivamente en inversiones.

Al referirse específicamente a Malvinas, Guelar sostuvo que el camino debe ser diplomático y de largo plazo. “En buena medida, el avance hacia Malvinas, gran causa nacional, no tiene que ver con Malvinas ni con Inglaterra, tiene que ver con nosotros”, afirmó. En su interpretación, Argentina necesita superar sus divisiones internas y fortalecer su integración regional para aumentar su capacidad de negociación internacional. “Tenemos que acreditar, mostrar una nación que funciona unida, una región que está unida”, señaló.

En esa línea, destacó el potencial de una mayor integración sudamericana. “Una Mercosur más Chile integrada, estamos hablando de casi 20 millones de kilómetros cuadrados, el mayor productor de alimentos, energía y minería del mundo”, sostuvo. Para Guelar, una región con mayor cohesión tendría una interlocución diferente frente a Estados Unidos, China, la Unión Europea y el Reino Unido. “¿Cómo no va a tener interlocución con el Reino Unido, con Estados Unidos, con China, con la Unión Europea? Sin lugar a duda lo vamos a tener”, afirmó.

Finalmente, Guelar se refirió al escenario venezolano y a la relación entre Donald Trump y América Latina, pero también marcó una diferencia entre Estados Unidos como país y las decisiones de un gobierno determinado. “Tenemos que diferenciar Estados Unidos de Trump”, sostuvo. El exembajador recordó su experiencia diplomática y afirmó: “Yo estudié en Estados Unidos, fui dos veces embajador en Estados Unidos, tengo una profunda admiración por la nación americana, pero no me confundo y digo que Trump igual a Estados Unidos. No es así”. Para Guelar, la Argentina debe comprender las transformaciones del escenario internacional sin abandonar una política exterior propia y sostenida, especialmente en cuestiones estratégicas como Malvinas.

Alberto Lotuf.