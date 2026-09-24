Cacho Deicas y La Bresh, los protagonistas del cierre de los Juegos Suramericanos

FOTO: Cacho Deicas en su presentación en el Fan Fest de Rafaela.

La ceremonia de clausura de los Juegos Suramericanos será este sábado 26 en la ciudad de Santa Fe. “A partir de este sábado a las 18 horas vamos a tener la Red de Coros y Orquestas de la provincia, con más de 300 alumnos participando”, anticipó a Cadena 3 Rosario la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes.

A las 19 comenzará la parte protocolar, con el desfile de las delegaciones, el traspaso de banderas y un agasajo a los voluntarios. “Hay una suerte de agasajo a voluntarios y de todo lo que han trabajado estos días”, señaló Coudannes.

El cierre musical tendrá a La Beriso, Cacho Deicas y Virginia Tola como protagonistas. “Finalizando con La Bresh y con Cacho Deicas, con Virginia Tola, que también nos va a estar acompañando en un cierre a pleno de estos Juegos”, afirmó.

Informe de Matías Arrieta.