Facundo Mena avanza a cuartos en el Challenger de Buenos Aires tras vencer a Guido Justo

FOTO: Facundo Mena festeja la clasificación a cuartos de final del Challenger de Buenos Aires.

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) – El tenista argentino Facundo Mena (220°) logró una victoria en sets consecutivos sobre su compatriota Guido Justo (233°), lo que le permitió avanzar a los cuartos de final del Challenger 75 que se celebra en el Racket Club de Palermo.

En un partido disputado en la cancha central, Mena se impuso con un marcador de 6-4 y 7-6 (0), asegurando así su lugar en la siguiente fase.

En la instancia de cuartos, Mena se enfrentará al argentino Nicolás Kicker (333°), quien también tuvo un gran desempeño al derrotar al boliviano Hugo Dellien (129°). Otro competidor que avanzó a cuartos es el peruano Juan Pablo Varillas (196°), quien logró una notable remontada contra Murkel Dellien (423°).

El objetivo de Facundo Mena es alcanzar su segunda final consecutiva en un Challenger, recordando que se coronó campeón en el torneo de Augsburgo hace un mes. Su victoria sobre Justo se suma a una temporada destacada para ambos tenistas.

El encuentro fue muy equilibrado, destacándose un momento clave en el tie-break del segundo set, donde Mena dominó al ganar los siete puntos, sellando su victoria.

Por su parte, Nicolás Kicker tuvo un inicio complicado, perdiendo el primer set por 6-4 ante Dellien, pero se recuperó en el segundo, llevándolo por 7-5 y no cedió ningún game en el set final.

En otro partido de la jornada, Juan Pablo Varillas tuvo un comienzo difícil, pero logró recuperarse y vencer a Murkel Dellien por 4-6, 7-5 y 6-4, asegurando su lugar en los cuartos de final. Varillas espera ahora conocer a su próximo rival, que será el ganador entre Francisco Comesaña (126°), campeón de la edición anterior, y el uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo (384°).

Agencia NA