En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Facundo Mena avanza a cuartos en el Challenger de Buenos Aires tras vencer a Guido Justo

El tenista argentino Facundo Mena se impuso ante su compatriota Guido Justo y se mete en cuartos de final del Challenger 75 de Buenos Aires, donde se medirá con Nicolás Kicker.

23/09/2026 | 21:02Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Facundo Mena festeja la clasificación a cuartos de final del Challenger de Buenos Aires.

FOTO: Facundo Mena festeja la clasificación a cuartos de final del Challenger de Buenos Aires.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) – El tenista argentino Facundo Mena (220°) logró una victoria en sets consecutivos sobre su compatriota Guido Justo (233°), lo que le permitió avanzar a los cuartos de final del Challenger 75 que se celebra en el Racket Club de Palermo.

En un partido disputado en la cancha central, Mena se impuso con un marcador de 6-4 y 7-6 (0), asegurando así su lugar en la siguiente fase.

En la instancia de cuartos, Mena se enfrentará al argentino Nicolás Kicker (333°), quien también tuvo un gran desempeño al derrotar al boliviano Hugo Dellien (129°). Otro competidor que avanzó a cuartos es el peruano Juan Pablo Varillas (196°), quien logró una notable remontada contra Murkel Dellien (423°).

El objetivo de Facundo Mena es alcanzar su segunda final consecutiva en un Challenger, recordando que se coronó campeón en el torneo de Augsburgo hace un mes. Su victoria sobre Justo se suma a una temporada destacada para ambos tenistas.

El encuentro fue muy equilibrado, destacándose un momento clave en el tie-break del segundo set, donde Mena dominó al ganar los siete puntos, sellando su victoria.

Por su parte, Nicolás Kicker tuvo un inicio complicado, perdiendo el primer set por 6-4 ante Dellien, pero se recuperó en el segundo, llevándolo por 7-5 y no cedió ningún game en el set final.

En otro partido de la jornada, Juan Pablo Varillas tuvo un comienzo difícil, pero logró recuperarse y vencer a Murkel Dellien por 4-6, 7-5 y 6-4, asegurando su lugar en los cuartos de final. Varillas espera ahora conocer a su próximo rival, que será el ganador entre Francisco Comesaña (126°), campeón de la edición anterior, y el uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo (384°).

Agencia NA

Lectura rápida

¿Quién ganó el partido?
Facundo Mena se impuso a Guido Justo.

¿Cuál fue el resultado del encuentro?
El resultado fue 6-4 y 7-6 (0) a favor de Mena.

¿Dónde se lleva a cabo el Challenger?
El Challenger se disputa en el Racket Club de Palermo.

¿Quién será el próximo rival de Mena?
Su próximo oponente será Nicolás Kicker.

¿Qué otros jugadores avanzaron a cuartos?
También avanzaron Juan Pablo Varillas y Murkel Dellien.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf