Julieta Díaz reinterpreta a Alfonsina Storni y Paquita la del Barrio en nueva obra teatral

FOTO: Julieta Díaz le pone el cuerpo a textos de Alfonsina Storni y a la música de Paquita la del Barrio.

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) -- La reconocida actriz Julieta Díaz interpretará textos de Alfonsina Storni junto a otros destacados autores en la obra "Persiguiendo a la Bestia", un espectáculo que busca fusionar el universo musical con la poesía.

La obra propone que los escritos y la musicalidad se reflejan mutuamente, llevando al espectador "al final del camino". En este contexto, se integran canciones de Gabo Ferro, Ana Prada, Fernando Cabrera, Paquita la del Barrio y Vito Ramil, entre otros, junto a textos de las voces más influyentes de la poesía rioplatense del siglo XX, como Roberto Juarroz, Marosa di Giorgio, Idea Vilariño y Alfonsina Storni.

En una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas, Julieta Díaz expresó su entusiasmo por el evento, señalando que "es un espectáculo que ya realicé anteriormente en el Palacio de Libertad, dentro del ciclo Música y Palabras, en el Salón de Honor".

En esa ocasión, la actriz desarrolló la pieza con un enfoque artístico centrado en la música: "Me pidieron que hiciera un espectáculo para ese ciclo y así nació 'Persiguiendo a la Bestia', que es un verso de una canción de Diego Ferro".

Sobre la importancia de Ferro, Díaz comentó que su obra no solo está presente en el espectáculo a través de la música, sino que también se centra en sus textos, junto a los de otros autores destacados: "Hay una triada de temas y textos de Diego en el espectáculo, junto con todos los músicos y poetas que participan". Esto resulta en un recorrido que explora "la búsqueda de los vínculos".

La actriz concluyó: "Estoy muy contenta porque lo tejimos junto con Lautaro Matute, un guitarrista muy sensible que me ayuda a realizar algunos arreglos vocales". Además, no descartó la posibilidad de llevar el espectáculo a otros espacios.

La función se llevará a cabo este jueves 24 de septiembre a las 20:00 en la Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en Avenida de Mayo 575. Las entradas, sin costo, se entregarán a partir de las 17:30 por orden de llegada, hasta agotar la capacidad de la sala.