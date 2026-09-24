Presentaron la canción oficial creada por cordobeses para recibir al papa León XIV

FOTO: Presentaron la canción oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina.

La canción oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina fue creada por dos cordobeses. Se trata de "Argentina con el Papa León", una composición de Gabriel Alejandro Moyano Angelini y Agustín Moyano Angelini, elegida para acompañar la llegada del pontífice, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

La Conferencia Episcopal Argentina presentó este jueves la obra seleccionada por el jurado de un concurso nacional. La convocatoria recibió canciones de distintas regiones del país, interpretadas por niños, jóvenes, adultos y comunidades, según destacó el comité encargado de la elección.

La letra propone caminar juntos, recibir a todos y construir la paz. También menciona a los santos argentinos y a la Virgen de Luján. "Hay lugar para todos" es una de las frases que se repiten a lo largo de la canción.

Al anunciar la elección, los organizadores agradecieron a quienes participaron del concurso y alentaron a que las demás composiciones también se compartan en espacios pastorales durante los preparativos para la visita papal.

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• La historia de la canción

La canción oficial para recibir al papa León XIV en la Argentina nació de una propuesta que un sacerdote les hizo a dos hermanos cordobeses. "La escribimos en dos minutos; yo no lo podía creer", recordó Gabriel Alejandro Moyano Angelini.

En diálogo con Cadena 3, Gabriel relató que, cuando se difundió la convocatoria, el padre Daniel, de la parroquia San José, les escribió para animarlos a participar. "Al principio, no nos salía nada. En un momento, la canción llegó como dictada desde el cielo", expresó.

Gabriel hizo una primera grabación y volvió a escucharla al día siguiente. Le gustó todavía más y su hermano Agustín coincidió con él. Entonces decidieron grabarla para el concurso.

Las obras debían presentarse sin identificar a sus autores. "No había que firmarla; mandabas la canción y no tenía que tener nombre de autor", explicó.

Gabriel conoció el resultado esa mañana, mientras recibía una avalancha de mensajes. "Me empezó a explotar el teléfono. Tengo 700 mensajes", relató.

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• La letra completa

Argentina, caminando con esperanzas, intentando ser iglesia, ser camino hacia la paz.

Nuestros santos nos animan y con la Virgen de Luján hoy decimos:

¡Bienvenido todo el mundo, en esta mesa hay lugar para todos!

Caminando juntos hacia adelante con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminando juntos hacia adelante, ¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

Hoy la Iglesia no descansa, testimonio y alabanza; el que sufre es la piedra angular para edificar nuestra iglesia.

Caminamos juntos hacia adelante con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminamos juntos hacia adelante, ¡hay lugar para todos!, ¡hay lugar para todos!

Caminamos juntos hacia adelante con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminamos juntos hacia adelante, ¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

Argentina con León.

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Entrevista de Fernando Genesir.