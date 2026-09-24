Medicamentos GLP-1 para la pérdida de peso en niños pueden causar deficiencias nutricionales

Los medicamentos GLP-1, utilizados para la pérdida de peso, la prediabetes y la diabetes tipo 2, podrían estar asociados a un riesgo significativo de deficiencias nutricionales en niños. Un nuevo estudio publicado en Childhood Obesity encontró que casi uno de cada seis pacientes jóvenes (16.8%) fue diagnosticado con una deficiencia nutricional dentro del primer año de tratamiento.

La deficiencia de vitamina D fue el problema más común, afectando al 12.4% de los niños en el primer año de inicio de la terapia con GLP-1.

La importancia de la nutrición en el crecimiento infantil

"A medida que el uso pediátrico de los GLP-1 se vuelve más común, necesitamos comprender los riesgos durante los períodos de crecimiento rápido y desarrollo puberal", afirmó Justin Ryder, PhD, autor principal y Vicepresidente de Investigación del Departamento de Cirugía en el Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital of Chicago. "Nutrientes como la vitamina D, el hierro y el calcio son de particular preocupación durante la adolescencia, cuando las deficiencias pueden tener implicaciones duraderas para la salud ósea y el desarrollo general".

La adolescencia es un período en el que el cuerpo requiere un apoyo nutricional considerable para el crecimiento óseo, el desarrollo físico y otros cambios biológicos importantes. Dado que los medicamentos GLP-1 pueden afectar el apetito y la ingesta de alimentos, los investigadores sugieren que la atención a la nutrición puede ser especialmente importante para los pacientes más jóvenes que reciben estos medicamentos.

"El apoyo nutricional debe desempeñar un papel crítico una vez que se inicie el tratamiento con un medicamento GLP-1", agregó. "Sin embargo, en nuestro estudio, encontramos que solo el 5% de los pacientes recibió asesoramiento nutricional dentro de los 30 días de comenzar el tratamiento con GLP-1, y menos del 25% recibió asesoramiento nutricional dentro de los 6 meses".

Investigación sobre el uso de GLP-1 en más de 2,000 niños

Para investigar el problema, Ryder y sus colegas analizaron datos de reclamaciones administrativas nacionales recopilados entre 2017 y 2022, que cubrieron más de 100 millones de pacientes.

De esos registros, los investigadores identificaron a 2,031 usuarios de GLP-1 de entre 10 y 17 años que cumplían con los requisitos de inscripción continua y que no habían sido diagnosticados previamente con una deficiencia nutricional.

Entre estos niños, el liraglutide (Victoza y Saxenda) fue el medicamento GLP-1 más comúnmente prescrito, representando el 78.6% de las recetas. El dulaglutide (Trulicity) representó el 10.4%, mientras que el semaglutide (Ozempic y Wegovy) representó el 9.1%.

Investigadores abogan por un apoyo nutricional más temprano

Los hallazgos sugieren que la atención nutricional podría comenzar junto con el tratamiento con GLP-1, en lugar de solo después de que ya se haya detectado una deficiencia.

"Esperamos que los hallazgos de nuestro estudio traigan el reconocimiento tan necesario a la importancia de la gestión nutricional proactiva cuando se prescriben GLP-1 a los niños, en lugar de esperar hasta que se diagnostique una deficiencia nutricional", concluyó Ryder. "Conocer los riesgos nos coloca en una mejor posición para prevenir daños a los niños tratados con GLP-1 durante un período crucial de sus vidas".