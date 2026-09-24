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Cuánto hay que ganar por mes para no ser pobre en Argentina

Según el Indec, una familia de cuatro integrantes necesitó $1.440.395 mensuales durante el primer semestre de 2026 para superar la línea de pobreza.

24/09/2026 | 17:43Redacción Cadena 3

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la pobreza alcanzó al 32,3% de la población argentina durante el primer semestre de 2026. En ese contexto, una familia de cuatro integrantes necesitó $1.440.395 mensuales para superar la línea de pobreza.

Ese monto surge de la Canasta Básica Total (CBT), que establece el umbral utilizado para determinar si un hogar se encuentra por debajo de la línea de pobreza. La canasta contempla no solo alimentos, sino también otros bienes y servicios esenciales.

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Cuánto necesitó una familia para no ser pobre

Para un hogar compuesto por cuatro integrantes, el ingreso mensual necesario para superar la línea de pobreza fue de $1.440.395 durante el período analizado.

El valor corresponde a la CBT y no incluye el alquiler de una vivienda, según la metodología utilizada para medir la pobreza.

La diferencia entre la CBT y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) es que esta última contempla únicamente los consumos necesarios para cubrir las necesidades alimentarias básicas y se utiliza para establecer la línea de indigencia.

La situación en el Gran Córdoba

En el Gran Córdoba, la pobreza alcanzó al 31,1% de las personas durante el primer semestre de 2026, apenas por debajo del 32,3% registrado en el conjunto de los 31 aglomerados urbanos relevados por el Indec.

El organismo estimó que unas 503 mil personas quedaron bajo la línea de pobreza en el conglomerado cordobés. En términos de hogares, fueron alrededor de 125 mil, equivalentes al 21,3% del total.

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La indigencia, en tanto, alcanzó a unas 113 mil personas, el 7% de la población del Gran Córdoba. En términos de hogares, afectó a cerca de 28 mil familias, el 4,8%.

Más de 9,7 millones de pobres en los principales aglomerados

A nivel nacional, el 32,3% de pobreza representa a más de 9,7 millones de personas dentro del universo de los 31 aglomerados urbanos que releva la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

El dato marcó un aumento respecto del segundo semestre de 2025, cuando la pobreza había sido del 28,2%.

La evolución refleja la relación entre los ingresos de los hogares y el costo de las canastas utilizadas para establecer las líneas de pobreza e indigencia.

Lectura rápida

¿Qué porcentaje de pobreza se reportó en Argentina?
El 32,3% de la población argentina se encuentra en situación de pobreza durante el primer semestre de 2026.

¿Quién informó sobre la pobreza en Argentina?
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) es la entidad que realizó el informe.

¿Cuándo se realizó el informe sobre pobreza?
El informe fue publicado durante el primer semestre de 2026.

¿Dónde se encuentra la pobreza en niveles más altos?
En el Gran Córdoba, la pobreza alcanzó al 31,1% de la población.

¿Cómo se determina la línea de pobreza?
Se utiliza la Canasta Básica Total (CBT) para establecer el umbral, que incluye alimentos y otros bienes esenciales.

¿Por qué aumentó la pobreza en Argentina?
La pobreza aumentó debido a la relación entre los ingresos de los hogares y el costo de las canastas utilizadas para medirla.

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