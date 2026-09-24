FOTO: La ANMAT revoca habilitaciones a Royal Farma por uso de certificado falso en licitaciones

Buenos Aires, 24 de septiembre (NA) – La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) revocó las habilitaciones de la firma Royal Farma S.A. debido a la presentación de un certificado apócrifo en el marco de su participación en varios procesos licitatorios.

A través de la Disposición 6139/2026, publicada en el Boletín Oficial, se reveló que la Dirección de Gestión de Información Técnica (DGIT) recibió una consulta por correo electrónico de la coordinadora general de proveedores del Ministerio de Economía de Santa Fe, Alejandrina Macedo, respecto a la habilitación de Royal Farma S.A. ante la ANMAT.

En dicha consulta, se incluyó el Certificado de Inscripción de Establecimiento presentado por la empresa, el cual la DGIT verificó como apócrifo.

Royal Farma está habilitada para el tránsito interjurisdiccional de medicamentos, productos médicos y diagnósticos in vitro, sin necesidad de cadena de frío, y cuenta con depósito y domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según informaron desde la agencia Noticias Argentinas.

Ante esta situación, se involucró al Instituto Nacional de Productos Médicos (INPM), que indicó que no se encontró ningún inicio de trámite de renovación en el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) por parte de la firma.

La Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) también participó, señalando que Royal Farma no había iniciado el trámite de renovación del certificado de buenas prácticas de distribución, y que "se desconoce si posee habilitación sanitaria jurisdiccional otorgada por el Ministerio de Salud, la autoridad encargada de regular la distribución mayorista de medicamentos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Esto implica que, por lo tanto, "no está autorizada para distribuir medicamentos, ya sea a título oneroso o gratuito, fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

En la Disposición se destaca que la DEYGMPS ya había realizado una denuncia por documentos falsificados presentados por la empresa en 2024, la cual fue asignada por sorteo al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2.

Con la información recabada, el director de la ANMAT, Gabriel Leonardo Barbagallo, determinó que se revocaran las habilitaciones otorgadas a Royal Farma S.A.