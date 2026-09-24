ANMAT prohíbe productos para adelgazar que contengan retatrutide en Argentina

Buenos Aires, 24 de septiembre (NA) – La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ha emitido una prohibición sobre el uso, comercialización, publicación y distribución de cualquier producto destinado a la reducción de peso que contenga el ingrediente retatrutide. Esta decisión afecta a todo el territorio nacional y a plataformas de venta electrónica.

La Disposición 6140/2026, publicada en el Boletín Oficial, detalla que la medida fue tomada tras una denuncia recibida en la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, donde se informaba sobre enlaces web que ofrecían productos con retatrutide.

Las autoridades aclaran que actualmente no hay especialidades medicinales en la República Argentina que contengan esta sustancia, ya que se encuentra en etapa de investigación clínica por sus posibles efectos en pacientes con diabetes tipo II y control inadecuado de la glucemia. La ANMAT enfatiza que el retatrutide es un péptido experimental en fase de investigación clínica (fase 3) que actúa como un triple agonista de los receptores hormonales GLP-1, GIP y glucagón, facilitando la reducción de peso corporal.

Asimismo, la Agencia Nacional de Vigilancia de Brasil (ANVISA) y la Agencia Nacional de Vigilancia de Paraguay (DINAVISA) han emitido alertas sobre productos que contienen este componente. Además, su uso no está autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ni por la Agencia Europea de Medicamentos.

Debido a lo anterior, el Servicio de Fiscalización de Cadena de Comercialización de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud recomendó la publicación de una alerta en la página web de la ANMAT, advirtiendo a la población sobre los riesgos que representan estos productos para la salud.

Como resultado, se ha dispuesto la prohibición de uso, comercialización, publicación y distribución en todo el país de todos los lotes, tamaños y presentaciones de cualquier producto destinado a la administración en humanos que declare contener como ingrediente "retatrutide" o "retatrutida", hasta que obtengan la autorización correspondiente de la ANMAT.