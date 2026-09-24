Trump frena los ataques aéreos contra los cárteles de la droga en México
El mandatario estadounidense puso en pausa sus planes militares por los avances del gobierno de Claudia Sheinbaum. El Pentágono confirmó la suspensión a corto plazo.
24/09/2026 | 10:51Redacción Cadena 3
FOTO: Donald Trump
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Panorama Federal
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió suspender temporalmente los planes para concretar ataques aéreos contra los cárteles del narcotráfico en territorio mexicano.
La medida responde a los recientes esfuerzos y gestiones bilaterales encabezados por la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo que marca un hito clave en la relación estratégica entre ambas naciones.
De acuerdo con fuentes anónimas citadas por The New York Times, la Casa Blanca resolvió frenar esta estrategia militar en el corto plazo.
En consonancia con esta versión, un alto funcionario del Pentágono ratificó que las operaciones planeadas para ejecutar bombardeos en suelo mexicano se encuentran prácticamente detenidas, desactivando por el momento una escalada de intervención directa.
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La posibilidad de encarar acciones militares unilaterales dentro de México había sido impulsada reiteradamente por Trump desde el comienzo de su gestión, con el objetivo de frenar el tráfico transfronterizo de drogas y armas.
Esta decisión de pausar la ofensiva destaca un nuevo punto de inflexión y negociación política entre Washington y México en la lucha compartida contra el crimen organizado.
Lectura rápida
¿Qué decidió Trump?
Suspender temporalmente los planes de ataques aéreos contra los cárteles del narcotráfico en México.
¿Quiénes están involucrados en esta decisión?
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
¿Cuándo se tomó esta decisión?
Recientemente, en respuesta a esfuerzos bilaterales entre Estados Unidos y México.
¿Dónde se planeaban los ataques?
En territorio mexicano, contra cárteles del narcotráfico.
¿Por qué se suspendieron los ataques?
Debido a gestiones bilaterales y para evitar una escalada de intervención directa.