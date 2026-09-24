Desfile de Vogue en Milán: Robots y reacciones mixtas en el mundo de la moda

Vogue World cerró su edición en Milán esta semana con un espectáculo que incluyó una troupe de robots, lo que dejó a muchos espectadores preguntándose sobre el futuro de la moda y la tecnología. Este evento, que se celebra anualmente y ha pasado por ciudades como Nueva York, Londres y París, se presenta como una mezcla de pasarela, espectáculo de celebridades y una oportunidad para la venta de anuncios.

Este año, la edición en Milán fue promocionada como un tributo a la artesanía italiana y al "toque humano" en una era tecnológica. Sin embargo, la aparición de los robots generó una sensación extraña en el ambiente. Durante una actuación titulada La Era de la Inteligencia, robots humanoides de la empresa china Unitree caminaron por la Galleria al ritmo de "L'Amour Toujours" de Gigi D'Agostino, levantando los brazos e invitando al público a aplaudir. Uno de ellos incluso realizó un movimiento de lazo, mientras que el director creativo de Valentino, Alessandro Michele, mostraba una expresión de incomodidad que rápidamente se volvió viral.

Las redes sociales se inundaron de comentarios sobre el evento, donde muchos se preguntaban sobre la moda presentada, ya que la atención parecía estar centrada en los robots. Estos mismos robots han sido noticia mundialmente por sus movimientos de baile y por sus tropiezos durante presentaciones anteriores.

La Vogue ha intentado alinear su imagen con el mundo tecnológico, y el próximo evento se llevará a cabo en San Francisco, una de las ciudades menos estilizadas de EE. UU. La decisión no es casual; Anna Wintour ha estado acercándose a los titanes de la tecnología, y el evento de Milán fue patrocinado en parte por Meta Glasses y OpenAI.

Este tipo de eventos revelan cómo la tecnología se encuentra en una burbuja, y no todos están contentos con la rápida adopción de nuevas tecnologías, especialmente en un contexto de crisis económica y pérdida de empleos. La presencia de robots en la pasarela se ha visto como una prueba más de lo que está mal en el mundo actual.

Algunos críticos han expresado su frustración ante el espectáculo, argumentando que los robots no representan la innovación real que está ocurriendo en el espacio de los tecnólogos creativos. Muna Ikedionwu, fundadora de MKEDI, señaló que los robots no reflejan el verdadero potencial de la tecnología en la moda, destacando ejemplos de ingeniería y AI que están realmente influyendo en el diseño y el arte.

El evento en Milán ha suscitado un debate sobre la dirección de la moda y su relación con la tecnología, y aunque algunos lo ven como una evolución natural, otros lo critican como una desconexión de la realidad actual. La pregunta que queda es si Vogue está reservando lo mejor para San Francisco o si este tipo de presentaciones seguirán siendo la norma.