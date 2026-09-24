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Definición de pena para la monja Kumiko Kosaka por abusos en el Instituto Próvolo

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza revocó la absolución de la monja japonesa y declaró su culpabilidad como autora y partícipe en los abusos sexuales cometidos en perjuicio de niños hipoacúsicos.

24/09/2026 | 08:42Redacción Cadena 3

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Definición de pena para la monja Kumiko Kosaka por abusos en el Instituto Próvolo

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Buenos Aires, 24 septiembre (NA) -- Hoy se conocerá la pena que se le impondrá a la monja Kumiko Kosaka, quien ha sido considerada autora y partícipe en los abusos sexuales perpetrados contra niños hipoacúsicos en el Instituto Próvolo. La condena se dará a conocer tras la revocación de su absolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en agosto de este año.

En el Polo Judicial de Mendoza, se realizó la audiencia de cesura, donde todas las partes presentaron sus alegatos respecto a la pena para Kosaka. Tanto la fiscalía como la querella solicitaron una condena de 22 años de prisión, mientras que la defensa mantuvo su postura de inocencia y optó por no pedir una condena.

Después de escuchar a las partes, el Tribunal decidió un cuarto intermedio hasta este jueves por la tarde, momento en el cual se anunciará la sentencia contra la monja, con una pena que podría variar entre 7 y 50 años, según informaciones del medio MDZ.

Kosaka enfrentaba un pedido de condena de 25 años de cárcel por los delitos de abuso y encubrimiento, pero el 18 de octubre de 2023 fue absuelta junto a otras cuatro personas implicadas. Esta decisión generó un fuerte rechazo por parte de las víctimas y los fiscales, quienes apelaron la resolución.

Tras casi tres años de proceso, la Suprema Corte determinó la responsabilidad de la monja como partícipe en dos casos de vejámenes cometidos por el cura Horacio Corbacho, y la halló culpable de ser autora de tres abuso sexual simple (tocamientos) hacia los niños sordos bajo su cuidado, lo que ahora llevará a un tribunal de tercer grado a dictar la condena correspondiente.

Agencia NA

[Fuente: Noticias Argentinas]

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