Pakistán lanza ataques aéreos contra instalaciones de drones en Afganistán sin víctimas reportadas

Buenos Aires, 24 septiembre (NA) — Pakistán llevó a cabo "ataques aéreos y con drones de precisión" en diez ubicaciones en Afganistán, donde se almacenaban y lanzaban vehículos aéreos no tripulados. Así lo anunció el ministro paquistaní de Información y Radiodifusión, Attaullah Tarar, quien describió la acción como un ejercicio de legítima defensa.

El ministro también condenó con firmeza la incursión deliberada e ilegal de drones en territorio paquistaní, ocurrida el 23 de septiembre. En su publicación en X, Tarar enfatizó que los sistemas de defensa antiaérea de Pakistán lograron detectar, rastrear y neutralizar todas las plataformas intrusas antes de que pudieran alcanzar sus objetivos.

Los ataques se concentraron exclusivamente en objetivos militares que estaban relacionados con intentos de ataque contra Pakistán, subrayó Tarar. Además, hizo un llamado a Afganistán para que se asegure de que su territorio no se utilice para llevar a cabo ataques o acciones hostiles contra Pakistán.

Por su parte, el portavoz del Gobierno afgano, Zabihullah Mujahid, confirmó que las fuerzas paquistaníes realizaron un ataque alrededor de las 03:00 hora local en la ciudad de Kandahar. Según informó TOLOnews, el impacto tuvo lugar en una zona desértica del noveno distrito de la ciudad y, hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños materiales.

Se escucharon explosiones en todos los distritos de Kandahar, que es la segunda ciudad más poblada de Afganistán, según indicaron otros informes.

Agencia NA