FOTO: La fiscalía solicita elevar a juicio la causa por apremios ilegales contra policías en Salta

Buenos Aires, 24 de septiembre (NA) – La fiscalía ha solicitado que la causa contra policías de Salta acusados de apremios ilegales en el contexto de la investigación por los homicidios de las ciudadanas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni en julio de 2011 avance hacia un juicio oral.

Los fiscales María Luján Sodero Calvet y Daniel Espilocín realizaron este pedido durante la audiencia para la admisión de pruebas, donde solicitaron que el caso contra el personal policial por apremios ilegales vinculados a las investigaciones de estos crímenes progrese en el sistema judicial.

Durante la audiencia, comparecieron los imputados Martín Alberto Flores Saravia, Rubén Ángel Aguirre, Juan Carlos Paz, Osvaldo René Guanca, Néstor Orlando Chilo, Diego Aguirre Guantay, Rodolfo López, Ricardo Hernán Tabacache, Miguel Bernardino Flores, Dante Eduardo Ceballos, Adrián José Quipilor, Carlos Villagrán Guerrero, Fabio José Litián, Héctor Adrián Vázquez y Rodrigo Emmanuel Bautista.

Entre los denunciantes se encontraba Gustavo Orlando Lasi, quien fue condenado por los homicidios de Bouvier y Moumni, y fue trasladado bajo custodia para participar de la audiencia. También asistieron Francisco Ariel Tejada y Nelson Ricardo Vilte Laxi, mientras que Daniel Octavio Vilte Laxi no estuvo presente.

Al inicio de la jornada, las defensas argumentaron que había una insubsistencia de la acción penal debido a la afectación del plazo razonable y solicitaron el sobreseimiento de los acusados. Además, pidieron que se suspendiera el avance de la audiencia hasta que se resolviera esta cuestión.

En respuesta, el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados Contra las Personas (UGAP), Daniel Espilocín, afirmó que el planteo y sus fundamentos ya habían sido abordados previamente en el ámbito judicial.

Por su parte, la fiscal penal de la Unidad de Femicidios (UFEM), María Luján Sodero Calvet, indicó que los pronunciamientos anteriores habían tratado de manera explícita los distintos institutos invocados por las defensas y rechazó que hubiera confusión conceptual en las resoluciones.

Tras escuchar a las partes, el Tribunal decidió que, dada la complejidad del planteo y la necesidad de un estudio detallado, se pasara a cuarto intermedio. Así, se determinó que la Oficina Judicial fijara, lo más pronto posible, una nueva audiencia en la que se dará a conocer la decisión sobre el pedido de extinción de la acción penal.

Respecto a la suspensión solicitada por las defensas, el Tribunal consideró que el planteo había quedado sin efecto, ya que la cuestión fue discutida y sustanciada durante la audiencia.

Una vez comunicada la resolución pendiente, y si corresponde la continuidad del proceso, la audiencia proseguirá con el análisis de la prueba presentada por las partes y la posible fijación del debate oral.

Agencia NA