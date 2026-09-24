Crearon una app para comprar asientos vacíos en jets privados: "Los precios van desde los USD 200"

Luciano Cecchini, creador de Jetpooler, explicó en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario cómo funciona la plataforma que busca aprovechar los asientos disponibles en vuelos privados ya programados. El lanzamiento al público está previsto para fines de octubre.

Cecchini contó que la idea surgió a partir de una necesidad concreta de conectividad. “Esto en vez de transportar un paquete está transportando personas, así que básicamente es logística”, explicó, y agregó: “Hasta que no se invente la teletransportación hay que mover a la gente”. Según detalló, el proyecto comenzó como una tesis el año pasado y tuvo una fuerte repercusión.

El empresario planteó que existe una capacidad ociosa en los vuelos privados que podría ser utilizada por otros pasajeros. “Muchas veces va vacío y vuelve lleno”, sostuvo, y explicó que Jetpooler busca “disponibilizar esos asientos en el mundo” para que una persona pueda compartir un viaje sin tener que contratar un avión completo.

La propuesta no apunta solamente al turismo. Cecchini mencionó la posibilidad de conectar Rosario con Vaca Muerta, además de destinos como Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Punta del Este y Montevideo. “La conectividad de Rosario-Vaca Muerta es un avión, hoy, lo más rápido”, afirmó. También señaló que ya recibieron consultas de grupos de 15 o 20 personas que necesitan trasladarse hacia distintos puntos del país.

El costo de cada lugar dependerá del avión y del trayecto. “Hay asientos de 200 dólares, de 150, de 600, depende del tipo de avión”, explicó Cecchini, aunque estimó que los valores para recorridos de este tipo parten de unos 200 dólares. Además, señaló que el pasajero puede acceder a servicios adicionales como catering y que, en algunos casos, puede viajar prácticamente solo.

Según el creador de Jetpooler, la diferencia con las aerolíneas tradicionales está en el modelo. “Las aerolíneas tienen un modelo de negocio de volumen, es totalmente diferente. Y esto es aprovechar, insisto, la capacidad ociosa”, sostuvo. La plataforma funcionará como un marketplace en el que los propietarios publican vuelos que ya tienen programados y los usuarios pueden comprar un asiento. “Una persona entra, compra y espera directamente”, resumió. La empresa, que ya consiguió financiamiento, proyecta expandirse hacia Estados Unidos y parte del Caribe.

Entrevista de Hernán Funes.