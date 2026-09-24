Comenzaron las obras en la ruta Rosario-Victoria y habrá tránsito alternado durante 45 días

FOTO: Los trabajos se iniciarán este lunes en el kilómetro 59,2 de la Ruta Nacional 174.

Desde este lunes comenzará una nueva etapa de obras en la ruta Rosario-Victoria, que modificará la circulación durante aproximadamente un mes y medio.

La intervención se realizará en el kilómetro 59,2 de la Ruta Nacional 174. Mientras duren las tareas, los vehículos pasarán de manera alternada por el sector durante las 24 horas, por lo que podrían generarse demoras.

Los trabajos estarán a cargo de la concesionaria Conexión Alto Delta y forman parte de las obras obligatorias previstas en el contrato de concesión del corredor vial.

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Qué trabajos se realizarán

La nueva etapa contempla la ejecución de losas de hormigón en ambos sentidos de circulación. Estas permitirán completar y conectar los tramos construidos durante la primera fase de recuperación de la calzada.

La intervención estaba programada inicialmente para 2027, pero la concesionaria resolvió adelantarla para continuar con las mejoras y reforzar las condiciones de seguridad y transitabilidad.

En el sector habrá señalización y personal encargado de ordenar el paso de los vehículos y orientar a los conductores mientras avancen las tareas.

Desde la empresa recomendaron reducir la velocidad, respetar las indicaciones del personal, mantener una distancia prudente entre vehículos y circular con especial atención. También aconsejaron calcular tiempo adicional antes de viajar ante la posibilidad de demoras.