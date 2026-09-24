FOTO: Día Mundial del Cáncer de Tiroides: ¿Por qué afecta más a las mujeres que a los hombres?

Buenos Aires, 24 de septiembre (NA) -- El cáncer de tiroides es una anomalía que se presenta con frecuencia, especialmente en mujeres, caracterizada por la aparición de nódulos o pequeños tumores en la glándula tiroides, la mayoría de los cuales son benignos.

No obstante, algunos casos pueden presentar abultamientos cancerígenos, ya que tienen una baja cantidad de líquido llamado coloide, lo que provoca el endurecimiento de los nódulos. Estos pueden evolucionar a adenomas y, si no se tratan a tiempo, pueden diseminarse a otros tejidos y órganos del cuerpo.

En conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Tiroides, que se celebra este jueves, se busca aumentar la conciencia sobre esta enfermedad. Un informe revela que este tipo de cáncer es uno de los problemas de salud más comunes entre las mujeres, influenciado por factores hormonales y genéticos, por lo que un diagnóstico temprano es crucial para prevenir complicaciones graves y la muerte.

La mayoría de los cánceres de tiroides no muestran síntomas en sus primeras etapas. Con el crecimiento del tumor, pueden aparecer señales como:

Un bulto que se puede sentir a través de la piel del cuello.

Una sensación de que los cuellos ajustados de las camisas aprietan demasiado.

Cambios en la voz, incluyendo una ronquera creciente.

Dificultad para tragar.

Hinchazón de los ganglios linfáticos en el cuello.

Dolor en el cuello y la garganta.

Factores de riesgo

Existen varios factores que pueden incrementar el riesgo de desarrollar cáncer de tiroides:

Sexo femenino: Este cáncer es más común en mujeres, posiblemente debido a los niveles de la hormona estrógeno.

Exposición a radiación: Tratamientos de radioterapia en cabeza y cuello aumentan el riesgo.

Síndromes genéticos hereditarios: Algunos síndromes, como el cáncer medular de tiroides hereditario y la neoplasia endocrina múltiple, incrementan el riesgo de cáncer de tiroides.

Agencia NA