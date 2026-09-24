Universidades e inteligencia artificial: "El rol del docente tiene que ser totalmente distinto"

La educación atraviesa una transformación profunda impulsada por la tecnología, la inteligencia artificial y los cambios en las demandas del mercado laboral. En ese contexto, el aula tradicional, basada en un docente que transmite conocimientos de manera unilateral, comienza a ser cuestionada. El rector de la Universidad del Gran Rosario, el ingeniero Javier Macchi, planteó que las instituciones educativas deben adaptarse a una nueva realidad en la que el acceso a la información es inmediato y el aprendizaje requiere mayor participación de los estudiantes.

“Fundamentalmente hay un tema que tiene que ver con la inteligencia artificial: es una herramienta. Si la herramienta la utilizás bien, indudablemente te va a servir y te va a ayudar”, sostuvo Macchi. Sin embargo, advirtió que el uso de la tecnología dentro del aula debe estar acompañado por objetivos pedagógicos. “Si la herramienta, que es el teléfono en definitiva, la dejás ingresar al aula exclusivamente para que los chicos estén con las redes sociales, indudablemente no es solución eso. Pero es una herramienta y no podemos dejarla afuera”, explicó.

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FOTO: Javier Macchi, rector de la Universidad del Gran Rosario.

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Para el rector, el cambio implica abandonar lo que definió como una “educación por escalera”, en la que todos los alumnos avanzaban de manera similar a partir de los conocimientos transmitidos por un docente. “Nosotros estamos acostumbrados y nos criamos de esta manera, con una educación por escalera, donde tenías un docente parado frente al aula que te impartía un conocimiento”, recordó. Según Macchi, las nuevas generaciones ya no responden de la misma manera a ese esquema porque “estar así, recibiendo pasivamente una información, un conocimiento, los aburre”.

Frente a ese escenario, sostuvo que la función del docente debe modificarse. “Hoy tenemos que hablar de cómo el docente acompaña el proceso de aprendizaje de los alumnos”, afirmó. Y agregó: “La escuela y ese docente, en vez de dar clase a un alumno, lo que tienen que hacer es acompañar a ese alumno en ese proceso de aprendizaje y certificar lo que el alumno va adquiriendo como conocimiento”. La inteligencia artificial, además, podría avanzar hacia asistentes personalizados capaces de acompañar a cada estudiante.

Macchi consideró que ese escenario obliga a las instituciones a incorporar más humanidad al proceso educativo. “La tecnología aumenta, aumenta, aumenta. Falta para que cada uno de los alumnos tenga un agente de informática en su teléfono que sea su docente”, señaló. Frente a esa posibilidad, planteó que la tarea institucional debe ser “acompañarles, darles contenido y darle humanidad a cada uno de los procesos de aprendizaje”, además de enseñarles a utilizar esas nuevas herramientas.

La transformación también alcanza a la educación superior y a la oferta de carreras. “Va a haber un acomodamiento en la oferta de la educación superior y fundamentalmente nosotros hablamos de que cada vez las personas necesitan respuestas mucho más rápidas”, explicó. En ese sentido, señaló que las universidades deberán ofrecer trayectorias más flexibles, adaptadas a las necesidades de cada estudiante y vinculadas con su desarrollo laboral. “Lo que busca hoy el estudiante es una respuesta inmediata a sus necesidades. Y las instituciones educativas tenemos que estar”, sostuvo.

El rector también diferenció los desafíos de la educación superior de los correspondientes a la escuela primaria y secundaria. En estas últimas, consideró fundamental fortalecer las capacidades básicas. “Nosotros tenemos que enseñar a leer, a escribir y a pensar, a desarrollar pensamientos cognitivos”, afirmó. En referencia a las evaluaciones internacionales, señaló que la pérdida de capacidades cognitivas es un fenómeno que trasciende a Argentina y planteó la necesidad de una reestructuración educativa que permita estimular no solamente la lectura, sino también el pensamiento y el trabajo.

En ese contexto, Macchi puso el foco en la formación continua. “Por eso es importante dejar de repetir una fórmula, porque lo que uno tiene que enseñar no pasa por un conocimiento determinado, sino enseñarles un procedimiento en cada una de las disciplinas para ver cómo va a ir actualizándose permanentemente”, explicó. Para el rector, el título universitario mantiene un valor central en las profesiones reguladas, pero la formación no termina con la obtención del diploma. “La formación es continua”, resumió.

La Universidad del Gran Rosario busca trasladar esa concepción a sus espacios y modalidades. Macchi explicó que existen diferencias entre los estudiantes presenciales y quienes cursan a distancia. “El alumno presencial, en general, es el alumno que recién sale de la escuela secundaria. ¿A ese alumno qué va a buscar a la universidad? Fundamentalmente va a buscar sociabilizar”, sostuvo. En cambio, indicó que el estudiante a distancia busca perfeccionarse de acuerdo con sus propias necesidades y requiere mayor autonomía para administrar sus tiempos.

Uno de los ejemplos de ese nuevo modelo es el desarrollo del Hub de Innovación de la Universidad del Gran Rosario en Funes. “Indudablemente es el de Funes, donde armamos este hub de tecnología que tiene que ver con el concepto de que la universidad no solo son aulas, sino que tienen que estar las aulas insertas en la naturaleza”, explicó Macchi. El proyecto contempla espacios de estudio y convivencia integrados al entorno natural. “Tiramos dos árboles abajo y plantamos 20, pero metidos entre medio de los árboles donde la persona pueda ir a estudiar, pero puede estar en un lugar agradable conviviendo con la naturaleza”, detalló.

Durante la entrevista, Macchi también se refirió a su posible participación política en Funes y confirmó que le propusieron ser candidato. Vinculó esa posibilidad con la reforma de la Constitución de Santa Fe y la eventual creación de una nueva carta orgánica para la ciudad. “Lo que yo estoy proponiendo es eso, que aprovechemos la oportunidad”, afirmó, y mencionó como ejes la transparencia, la participación ciudadana y la planificación de una ciudad en crecimiento. Consultado sobre el espacio político, recordó su trayectoria en el radicalismo y su pertenencia a Unidos, pero planteó la necesidad de construir diálogo: “Creo que tenemos que hablar, que discutir, que generar este espacio de diálogo, de pensar todos juntos”.

Entrevista de Hernán Funes.