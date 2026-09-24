Estudiantes de una escuela técnica de Salta diseñaron un nebulizador derivado de una colmena

Estudiantes de la Escuela Técnica 3117, ubicada en Barrio San Remo de Salta, obtuvieron el primer premio en el Foro de Ciencias, Tecnología y Cultura de Entre Ríos.

Su proyecto consiste en un nebulizador natural llamado Beelife, diseñado para pacientes con problemas respiratorios.

El alumno Fabricio Barbosa, de cuarto año, explicó a Cadena 3 las ventajas del nebulizador: "Nosotros pusimos en comparación nuestro proyecto con un nebulizador tradicional. El nuestro es con aire natural que es tratado con el panal de abejas. Esto aporta dos materiales esenciales que diferencian de un nebulizador tradicional: el propóleo y aceites naturales que ayudan en la desinflamación del sistema respiratorio".

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Brenda Tapia, alumna de tercer año, agregó que "Beelife, lo que significa abeja viva, utilizamos un cajón de los apicultores donde adentro estará la colmena". Este nebulizador no reemplaza tratamientos médicos y el paciente no tiene contacto directo con las abejas, garantizando su seguridad.

El proyecto incluye tecnología avanzada que controla el funcionamiento del motor y el ventilador. "El ventilador es el que aspira el aire interno de la colmena. Son tres sesiones de 10 minutos para utilizar la mascarilla", detalló Tapia.

La idea surgió de un vecino apicultor que, tras experimentar beneficios al aspirar el aire de su colmena, se acercó a la escuela para colaborar.

El profesor Claudio Anachuri destacó el entusiasmo de los alumnos y el deseo de crear un club de ciencias en Salta: "La importancia de tener una escuela técnica y cómo se maneja con la comunidad es esencial".

Anachuri reforzó la idea de que "hay alumnos que realmente quieren superarse" y que este compromiso es clave para el crecimiento del país.

Entrevista de Elisa Zamora.